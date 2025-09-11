Es tendencia:
¿Sirvió de algo? La selección chilena se lleva este “gran premio” tras las terribles Eliminatorias

El equipo nacional tuvo un positivo registro en medio del caos tras el fin del torneo.

Por Nelson Martinez

Selección chilena en su último duelo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSelección chilena en su último duelo.

Con 11 puntos y firmando la peor campaña histórica en unas Eliminatorias, solo lamentos y críticas se lleva el proceso de la selección chilena. Eso, más aún donde aumentaron los cupos para ir al Mundial.

Por eso, una de las banderas de lucha de Nicolás Córdova es que en los dos últimos partidos se utilizaron valores más jóvenes, bajando el promedio de edad pensando en el proceso 2030.

Pero a la hora de los datos duros, hay otro registro que Chile logró destacar en el terrible proceso de Berizzo, Gareca y Córdova, el cual poco y nada sirvió a la hora de consumar el último lugar en la tabla.

La “tercera mejor campaña” de la selección chilena

Más allá del dato de que se bajó el promedio de edad en los últimos duelos, en la reciente campaña de la selección chilena hubo una mejoría en un ítem respecto a campañas anteriores, la cual destaca la cuenta especializada “El Analista”.

“Desde la eliminatoria para Francia 98 hasta hoy, Chile firmó su tercer mejor rendimiento en términos de goles encajados en casa. Solo 7 goles en 9 partidos. Las únicas campañas con mejor rendimiento fueron Francia 98 (5 goles encajados en 8 partidos) y Alemania 2006 (6 goles en contra en 9 partidos)”, destaca El Analista.

En ese sentido, la citada cuenta repasa al DT que comandó la mayor parte del proceso diciendo que “Los 7 goles que recibió Chile fueron en los 5 partidos jugados en casa bajo el mando de Gareca”.

