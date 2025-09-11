La selección chilena finalizó el tormento de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026 con un empate ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Un ciclo que termina de la peor manera para la Roja, que tendrá que mirar la próxima Copa del Mundo por televisión. Aunque, la preocupación evidentemente es otra.

Durante el transcurso de los partidos que sentenciaron la suerte de Chile hubo un déficit que alerta, pero que ante los charrúas quedó en evidencia, y que expertos alzan la voz para trabajar de cara al ciclo del Mundial del 2030.

ver también Marcelo Barticciotto mira el vaso medio lleno tras el empate de la selección chilena: “No solo de ahora”

Expertos y el gran déficit de la selección chilena: “Se puede empezar a trabajar”

La selección chilena terminó en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, pero con una triste marca que preocupa para quien asuma como nuevo DT.

ver también Los dos delanteros que Johnny Herrera postula para que vuelva el gol a la selección chilena

Y es que desde el 19 de noviembre de 2024 que la Roja no ha vuelto a anotar un gol. Fue en la victoria por 4-2 ante Venezuela en el Estadio Nacional, de ahí han pasado seis partidos: Todos ellos terminaron con Chile sin convertir.

Un tema que ya preocupa a expertos. “Para los que crecimos viendo fútbol en los 80 y 90 claramente nos llama la atención este tema“, cuenta uno de ellos, Jorge Guerrero, gerente de desarrollo de Palestino a Las Últimas Noticias.

Publicidad

Publicidad

“Nos está pasando que los delanteros que estamos formando son jugadores versátiles, que hacen un montón de cosas como marcar, pero no les gusta el área”, agrega el especialista.

El gran problema por el que arrastra la selección chilena quedó en evidencia ante Uruguay. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Para otro experto, la gran falencia pasa porque se le da tiempo a lo más importante en la formación de un delantero. “El finiquito, pegarle con empeine, borde externo, interno, volea, cabeza, etc”, dice César Vaccia, extécnico de Universidad de Chile y de selecciones menores.

Publicidad

Publicidad

“Eso se puede empezar a trabajar con los chiquititos de las escuelas de fútbol con el objetivo del gol, y que no pueden haber más de tres pases sin que se produzca un remate al arco, por ejemplo”, detalla a LUN.

ver también La fuerte defensa de Pinilla al más cuestionado de todos en la selección chilena: “Fueron errores puntuales”

La fórmula de los expertos

Quien fuera técnico de Universidad de Chile cuenta la fórmula para cambiar el panorama de la selección chilena. “Yo traería a Salas, Zamorano y Caszely para que les cuenten a los chicos y muestren qué es lo que hacían ellos. Yo digo que lo principal tiene que ser el finiquito dentro de una realidad de juego”, agrega.

ver también La fuerte razón por la que Perú le puede arrebatar el DT a la selección chilena: “Algo pendiente…”

Por otro lado, Andrés Romero, DT del fútbol formativo de Universidad Católica, cuenta que el gran problema de la selección chilena se arrastra desde hace varios años y pone de ejemplo a Alexis Sánchez.

Publicidad

Publicidad

“No es goleador, a pesar de ser un delantero desequilibrante. Han ido apareciendo otros jugadores, pero quizás no convencen porque la jerarquía no es la que se espera“, detalla el especialista.

En esa línea, comenta que “hay que hincar el diente en la finalizaciones, en el trabajo específico y en la especificidad del puesto”, una tarea que, dice, ha hecho Nicolás Córdova.