La selección chilena cerró ante Uruguay el tormento llamado Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026. El equipo de Nicolás Córdova igualó ante el conjunto de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

Y como es natural, es momento de los balances de un proceso que terminó con la Roja mirando la Copa del Mundo por televisión, pero mirando el futuro con algo de fe.

El extécnico de Chile, hoy con los charrúas, detalló que en nuestro país hay materia prima para trabajar y volver a posicionar al Equipo de Todos nuevamente en lo más alto. Así, varios prefieren mirar el vaso medio lleno.

Marcelo Barticciotto mira el vaso medio en la selección chilena

Uno de quienes busca el lado bueno de la selección chilena ante los uruguayos es Marcelo Barticciotto. En su espacio en ESPN F90, el exdelantero de Colo Colo comentó los puntos rescatables del último encuentro.

“Que tuvo buenos pasajes Chile, sobre todo en el segundo tiempo. Donde en esos pasajes le generó tres o cuatro situaciones claras de gol“, puntualizó Barti.

Sin embargo, puso énfasis en el gran pecado del equipo que no es solo de los últimos encuentros. “Lamentablemente no tiene gol, es una selección huérfano de gol, no solo de ahora sino que desde que arrancaron las Eliminatorias“, agrega.

En ese sentido, y pese a la falta de gol, el ídolo albo cree que los dirigidos de Nicolás Córdova dieron cara ante Marcelo Bielsa. “Lo que está claro es que compitió, me parece que es una selección que compitió más allá de que Uruguay venía clasificado, hay que ver un partido por los puntos, hay que ver si jugaban de la misma forma”, asegura.

La selección chilena tuvo varias ocasiones de gol ante Uruguay. Foto: Photosport.

“Habían dudas de lo que podía pasar”

Para Barti, el duelo de la selección chilena ante Uruguay presentaba varias dudas desde el trabajo de Nicolás Córdova y como lo iba a enfrentar, pensando en los grandes nombres que tenía Bielsa.

“Habían dudas de lo que podía pasar, uno piensa que podía ser un resultado abultado y a favor de Uruguay sobre todo por el mediocampo que tenía, con Ugarte, Betancourt y Valverde, estamos hablando que están jugando en los mejores equipos del mundo”, puntualiza el 7 del Pueblo.

Incluso, lanza una reflexión sobre todo el tortuoso camino que vivió la Roja en estas Eliminatorias, y que también involucra a quien sostuvo gran parte de este proceso: Ricardo Gareca.

“Pero bueno, en la medida que no haga goles, yo ayer estaba pensando, digo: Ojo, que la selección chilena de local le falta el gol, no es menor. Pero dentro de todo, hasta con Gareca mereció ganar en algunos partidos, más que perder”, cerró.

