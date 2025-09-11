Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 finalizaron con Venezuela como el gran perdedor del proceso. Y es que la Vinotinto dejó pasar una oportunidad histórica de disputar su primera cita planetaria al perder por un rotundo 6-3 ante Colombia en Maturín.

Esta verdadera debacle en condición de local, sumado al triunfo de Bolivia sobre Brasil en El Alto, dejó al combinado venezolano fuera de toda competencia por jugar la Copa del Mundo en Norteamérica.

Este verdadero fracaso generó una duda medida en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), donde decidieron ponerle fin al ciclo del argentino Fernando “Bocha” Batista como entrenador de su combinado nacional.

Venezuela despide a su DT tras quedar fuera del Mundial 2026

Por medio de un comunicado oficial la FVF oficializó que “tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, agregaron.

En ese sentido, la FVF aseguró que “bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística. Pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución”.

“La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista”, concluyeron.

Los números de Fernando Batista como DT en la selección venezolana

En sus dos años al mando de la Vinotinto el Bocha dirigió un total de 29 partidos, donde logró diez triunfos, nueve empates y recibió nueve derrotas. Su rendimiento fue del 44.82% y terminó octavo en las Eliminatorias con 18 puntos.

