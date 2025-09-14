Ricardo Gareca se deja querer en el mercado de pases como entrenador tras el fin de las Eliminatorias. Y pese al desastre en números al mando de Chile, dos selecciones van por él.

Primero fue Perú, quien despidió por WhatsApp a Óscar Ibáñez y ve con buenos ojos el regreso del Tigre, quien ya los llevó una vez al Mundial y donde el propio DT reconoció que es el país que lleva en su corazón.

Pero en las últimas horas se metió por los palos Venezuela, equipo que perdió increíblemente la opción de ir al repechaje mundialero. La Vinotinto despidió a Fernando Batista tras quedar eliminados en las Clasificatorias.

Gareca es la prioridad

Desde Venezuela avisaron que entraron con todo para llevarse a Ricardo Gareca a su banca, con la idea de clasificar al Mundial 2030. La Vinotinto entabló una nueva rivalidad con la selección chilena en estos últimos años.

Ricardo Gareca puede volver a dirigir.

“Ricardo Gareca es la prioridad para asumir el buzo de la Selección de Venezuela, de acuerdo a información de periodistas venezolanos como es el caso de Alfredo Coronis del Canal Televen”, avisó el prestigioso medio peruano RPP.

La selección de Venezuela ha marcado la pauta en los últimos años con entrenadores argentinos, tras los ciclos de José Néstor Pekerman (2021-2023) y Fernando Batista (2023-2025).

El Tigre aún no da luces de una respuesta, pero dejó en claro recientemente que desea seguir dirigiendo tras su oscuro ciclo con la selección chilena, donde dos rivales de la Roja se lo pelean.