La selección peruana vive un duro momento, ya que tras el último partido de clasificatorias contra Uruguay, los dirigidos por Óscar Ibáñez cayeron por un contundente 3 a 0 y quedaron si opciones de clasificar al Mundial 2026.

Esto hizo que muchos hinchas se empiecen a acordar de un rostro conocido que en su momento les dio alegrías, en contraste a lo que fue su paso por Chile: Ricardo Gareca.

Con el Tigre, la selección peruana clasificó al Mundial de Rusia 2018 tras 32 años fuera de las citas mundialistas, marcando un importante hito para el equipo y el país. Sin embargo, tras el auge vino una inesperada caída y no clasificaron al Mundial del 2022, por lo que Gareca renunció tras no haber superado la fase de repechajes.

Los hinchas peruanos piden el regreso de Gareca

Con tan solo 6 goles a favor en 17 partidos, la selección peruana pasa por una profunda crisis y buscan un cambio en su liderazgo, en donde alzan nuevamente en nombre del Tigre para encaminarlos en las próximas competencias.

A través de X distintos usuarios apuntaron al cambio que se hizo de entrenador, apuntando que con Gareca las cosas serían distintas.

Este es un feroz contraste a la impresión que dejó el técnico argentino en Chile, en donde el Tigre no dejó buenos recuerdos, luego de acumular una seguidilla de derrotas en el equipo, lo que se cerró con una nueva eliminación en clasificatorias quedando fuera por tercera vez consecutiva, Gareca escuchó al público nacional y presentó su renuncia.

