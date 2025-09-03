Dos viejos conocidos del fútbol chileno como Gustavo Quinteros y Ricardo Gareca están en una especie de duelo por ser el flamante nuevo entrenador de un importante equipo del fútbol sudamericano.

Mientras Quinteros desechó la opción de volver a Colo Colo hace unos pocos días, Gareca sigue sin encontrar trabajo tras poner fin a su triste ciclo en la selección chilena en junio de este año.

Pues buen, ahora los caminos de ambos se cruzan ya que un grande del continente está en la búsqueda de un nuevo entrenador para levantar al equipo tras una serie de malos resultados en el segundo semestre.

El grande de Sudamérica que tiene a Gustavo Quinteros y Ricardo Gareca en carpeta

Hablamos del América de Cali de Colombia, elenco que está sin entrenador luego de la salida de Gabriel Raimondi de la banca. De acuerdo a Win Spots, el nombre de Gareca comenzó a asomar como uno de sus posibles reemplazantes. El Tigre tuvo un destacado paso por el club como jugador entre 1985-1989 y como DT en el 2005.

Por su parte el nombre de Quinteros salió a la luz luego que el periodista colombiano Felipe Sierra en su cuenta de Twitter avisara que el ex Colo Colo y Universidad Católica es uno de los grandes candidatos para le cargo.

Gustavo Quinteros es el principal candidato para tomar la banca del América de Cali en Colombia. | Foto: Photosport.

“Gustavo Quinteros (60) es el ‘Plan A’ de #América. El DT argentino está en diálogos y es el tapado de la dirigencia. Buscan aclarar posturas pronto: importante el proyecto deportivo y la parte económica. El campeón en Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia es el favorito”, escribió el comunicador.

Cabe destacar que América de Cali actualmente es el colista del Clausura colombiano con apenas cinco puntos tras siete partidos disputados. En la tabla anual es séptimo con 53 puntos y por ahora no está clasificando a ninguna copa internacional del 2026.