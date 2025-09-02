Ricardo Gareca sigue sin entrenar después de su lamentable paso por la Roja, donde llegó con la misión de clasificar al Mundial y se fue dejando a Chile como colista de las Eliminatorias. “Es un golpe duro para mí, pero me tengo que volver a levantar“, decía el DT en su salida.

Desde su partida de la banca chilena en julio recién pasado, han aparecido algunos posibles escenarios para el Tigre. En Perú le tienen mucho cariño y los hinchas constantemente piden su nombre, por ejemplo.

Y ahora aparece otro posible destino para el Tigre. El medio colombiano Win Sports reveló que, ante la crisis que vive América de Cali y la salida de Gabriel Raimondi de la banca, el nombre de Ricardo Gareca comienza a sonar con fuerza en los Diablos Rojos.

El argentino pasó por el club como jugador (1985-1989) y como entrenador (2005), y los hinchas le tienen cariño. Como futbolista, fue figura en los torneos nacionales que ganó América de Cali en 1985 y 1986. Como DT, tuvo buenos resultados, aunque su paso fue corto por problemas con la directiva.

¿Ricardo Gareca encuentra club después del desastre en Chile?

Desde Colombia se pusieron en contacto con Ricardo Gareca y revelaron que, por ahora, la directiva de América de Cali no se ha contactado con él. Pero el DT dejó claro que estaría dispuesto a dirigir en su exclub. Habrá que ver cómo termina esa historia.

En la Roja, los números del Tigre no fueron buenos. Dirigió 10 partidos en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde apenas ganó uno. Empató otros dos encuentros y perdió siete.