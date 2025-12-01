Es tendencia:
“Es hincha de U. Española”: gobierno habló del triste actuar del Delegado Presidencial

Gonzalo Durán expulsó de forma muy agresiva a dos funcionarios de O'Higgins. Su actitud le ha generado fuertes críticas.

Por César Vásquez

Gonzalo Durán en medio de la polémica.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTGonzalo Durán en medio de la polémica.

Unión Española perdió la categoría en una jornada muy triste. Gonzalo Durán, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, protagonizó un feo incidente en las tribunas.

En el encuentro de los Hispanos ante O’Higgins en el Estadio Santa Laura estaba prohibida la presencia de hinchas del Capo de Provincia. Durán, fanático de Unión, identificó a dos “seguidores” rancagüinos y decidió expulsarlos de manera muy violenta. Su actuar fue grabado por RedGol.

La explicación del gobierno por polémica de Delegado Presidencial

Como si la acción protagonizada por Gonzalo Durán no fuera reprochable por ser una autoridad, más siendo el Delegado Presidencial que debe visar aforos y velar por la seguridad en el estadio, lo peor es que a las personas que echó ni siquiera eran hinchas de O’Higgins, sino que un médico y un utilero del club celeste, por lo que no tenían prohibido su ingreso.

Insólito: desalojados por delegado presidencial en duelo de Unión Española no eran hinchas de O’Higgins

La actitud de Durán fue muy criticada, por lo cual el gobierno se vio involucrado en este lamentable espectáculo. Ante esta situación, Luis Cordero, ministro de Seguridad, fue consultado por la acción del Delegado Presidencial.

Ha asistido como persona natural, es hincha de Unión Española y los entreveros que una persona pueda tener en el estadio corresponde que cada uno se refiera a eso, no es responsabilidad del gobierno“, indicó Cordero.

Si bien el ministro de Seguridad le restó importancia y no dio luces de alguna sanción de parte del gobierno de Gabriel Boric, sí indicó que lo hecho por el Delegado Presidencial no corresponde a la actitud de una autoridad.

“Es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presentes que cuando desarrollan sus actividades en su vida privada, hay una obligación de principio en el estatuto administrativo que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Es un criterio que siempre hay que tener presente”, cerró Luis Cordero.

