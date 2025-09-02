Colo Colo busca renovarse tras un 2025 para el olvido, porque en el año del centenario le salió todo mal al elenco albo.

Los albos han tenido muchos problemas en la temporada, tanto dentro como fuera de la cancha, situación que generó el despido del entrenador Jorge Almirón, por malos resultados.

El Cacique vive una nueva era con el argentino Fernando Ortiz como estratega, quien tuvo este martes su primera práctica en el estadio Monumental.

Colo Colo presenta su tercera camiseta para 2025

En Colo Colo quieren renovarse y también lo hacen con su indumentaria, porque este martes dieron a conocer su tercera camiseta para 2025.

“Inspirado en 1953 y 1986, la nueva camiseta renace hoy con la fuerza del tricolor. La tercera equipación 2025 honra la histórica piel del Cacique, un homenaje nuestra historia y espíritu del club. Colo-Colo es Chile”, publicó el cuadro albo en sus redes sociales.

La nueva camiseta de Colo Colo.

La nueva camiseta de Colo Colo tiene los colores de la bandera chilena, pero también los de su archirrival, Universidad de Chile, es por ello que no le gustó a todos los fanáticos del Cacique.

¿Qué te parece la nueva camiseta de los albos?

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.