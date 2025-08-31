La jornada dominical en la fecha 23 de Primera B le entregaba a Santiago Wanderers la oportunidad para volver a ser el líder de la categoría. Para ello, debía ganar como local en el sintético de Quillota ante Rangers de Talca.

Sin embargo, el equipo que dirige Domingo Sorace estuvo lejos de mostrar el nivel que exhibió en sus victorias ante el puntero Deportes Copiapó y en su visita a Deportes Temuco. De hecho, fue incapaz de romper el cero en un duelo que terminó sin goles.

El encuentro de Wanderers fue un reflejo de lo que vivió en este domingo en Primera B, donde en los tres juegos de la jornada no hubo ganador y nos dejó un pobre registro de sólo dos goles, los cuales cayeron en el Estadio Zorros del Desierto.

Así fueron los partidos de domingo en fecha 22 de Primera B

En la nortina ciudad de Calama, Cobreloa se puso en ventaja sobre el final del primer tiempo mediante Alex Valdés (45′); sin embargo, en el comienzo del complemento, San Luis de Quillota consiguió el empate mediante Nicolás Molina (48′) para un 1-1 que fue definitivo.

El cierre de la jornada dominical se dio unos kilómetros más hacia el norte, donde San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta necesitaban de una victoria para poder acercarse a la pelea por el título en Primera B. Sin embargo, no se hicieron daño y firmaron un aburrido 0-0.

Así está la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso

¿Cómo termina la fecha 22?

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

Universidad de Concepción vs. Deportes Recoleta / 19:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

