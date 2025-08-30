Cobreloa tomó una compleja decisión que afectará a más de 250 jugadores de sus divisiones inferiores. El cuadro loíno, caracterizado por la formación de futbolistas, cerrará sus series menores que mantenía en Santiago.
Esta medida correrá a partir del 1 de enero del 2026 y responde a la necesidad de ahorrarse los poco más de 30 millones de pesos que costaba la operación en la capital, entre sueldos de profesores, arriendo de canchas y otros.
La idea del cuadro loíno es concentrar la Sub 15 y Sub 16 en el norte del país, buscando así generar una categoría regional. ¿El problema? Pues que más de 250 niños y jóvenes se quedaran sin club para seguir con su desarrollo.
La polémica medida de Cobreloa
Harry Robledo, presidente del cuadro naranja, aseguró en torno a esta postura que “desde 2025 se nos indicó por parte de la ANFP que nuestras cadetes deben competir en Calama y esto ya se sabía”.
“Hicimos una gestión especial para solicitar un año más. Todo el mundo está avisado, había que dar el paso. A nadie se le va a negar que vengan a Calama”, agregó.
Cobreloa ya no operará más sus series menores en Santiago, moviendo todas sus divisiones al norte del país. | Foto: ANFP.
Estas palabras tuvieron su respuesta desde una agrupación de apoderados de los todavía juveniles de Cobreloa, afirmado en un comunicado que “manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto social y deportivo de esta decisión, la cual trunca el esfuerzo, disciplina y dedicación de cientos de niños que hoy ven en el fútbol un camino de formación, integración y superación personal”.
“Hacemos un llamado a la dirigencia del club, a las autoridades deportivas y a la opinión pública a reflexionar sobre las consecuencias de esta determinación, y a buscar alternativas que permitan mantener el proyecto formativo en Santiago, evitando así que se pierda un espacio fundamental para el deporte y la infancia en nuestra comunidad”, concluyeron.