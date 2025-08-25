El entrenador de Cobreloa le dio un firme mensaje a la prensa luego de igualar ante uno de los animadores de la Liga de Ascenso. Esto porque en los últimos seis partidos, el cuadro naranja suma cuatro victorias, una derrota y esa paridad frente a Deportes Copiapó.

César Bravo sacó la voz tras ese punto sumado contra el León de Atacama. Muy molesto por la disposición de los periodistas que fueron hasta la sala donde declaró. “Hay que ver un poco más. A veces caemos en eso de destacar siempre lo malo y queremos bombardear”, dijo el DT de los Zorros del Desierto.

“Eso no puede ser. Fue un empate, está bien. En Calama sí, pero todo el desgaste lo hicimos nosotros. Destaquen lo bueno también, muchachos. Hicieron un partidazo los jugadores, tuvimos ocasiones. Pero hay medios que me quieren dar”, aseguró el ex director técnico de la Unión Española.

César Bravo piensa que Cobreloa dará pelea hasta el final en la Primera B. (Pedro Tapia/Photosport).

“Hay que ser claro y ver el fútbol como tiene que hacer. Si hay autocrítica, no tengo ningún problema. Me la banco, estuve 26 años en el club. Sé cómo es ser jugador y técnico. Entonces vamos a destacar lo positivo, hicimos cosas buenas. El puntero se nos vino a meter atrás y sacó un gol de táctica fija”, dijo.

Eso sí, lanzó una autocrítica por la conquista que anotó el equipo adiestrado por su colega Hernán Caputto. “Es una cosa de la que me hago cargo porque nos ha costado mucho tiempo. Pero vamos a rescatar lo nuestro”, manifestó César Bravo, quien tiene una vasta experiencia en el club de Calama.

DT de Cobreloa le reclama a la prensa tras igualar contra Copiapó en la Liga de Ascenso

El entrenador de Cobreloa, César Bravo, se mostró firme ante la prensa tras el empate 1-1 contra Copiapó en la fecha 22 de la Liga de Ascenso. Esto porque el elenco naranja todavía está en puestos de liguilla en la segunda categoría del fútbol chileno.

“Vamos a hacer grande a Cobreloa, eso lo hacemos todos. Déjense de criticar y vamos para adelante. Estoy cansado de las críticas, vean siempre cómo salieron los jugadores. Cómo salió Cristian (Muga), cómo terminó Aldrix (Jara)”, expuso Bravo.

Añadió que “tenemos jóvenes. Siempre estamos buscando la cosa negra para engrandecer al rival. El puntero se nos vino a meter atrás. Vamos a seguir luchando con las armas que tenemos”. Por el momento, esas herramientas le han servido a Cobreloa para sumar 34 puntos en la tabla de la Primera B.