La Primera B no cesa en brindar emoción semana a semana y tras una nueva fecha la pelea por ascender sigue al rojo vivo, donde aún no hay nadie que se arranque rumbo a la Liga de Primera. Esta vez, Concepción tuvo un derby de aquellos.

U de Concepción derrotó por 4-1 a Deportes Concepción y se cobró revancha de la derrota sufrida en la primera rueda a mano de los lilas, que siguen sin salir de la mala racha que provocó el adiós del DT Manuel Suárez.

El Campanil venía de buenas actuaciones y en el Ester Roa confirmó que es firme candidato a pelear el ascenso. Con tantos de Jeisson Fuentealba, Luis Rojas, Mateo Levato y Sebastián Molina, los hombres de la Nona Muñoz dieron el batacazo de la fecha (descuento de Angel Gillard en el León de Collao).

U de Concepción rumbo a la cima

Universidad de Concepción mantiene su buen presente y deja al Conce al fuera de la liguilla por el ascenso tras la fecha 22, en un estadio teñido de lila en lo que era el estreno del DT Patricio Almendra.

Con el triunfo, los foreros quedaron en la tercera posición del torneo con 36 unidades, pero a una de los líderes S. Wanderers y Deportes Copiapó, que solo empataron sus partidos.

En los otros duelos de la jornada dominical, Cobreloa empató 1-1 justamente frente a los copiapinos, mientras Deportes Santa Cruz respira más tranquilo con el descenso tras tumbar a Curicó Unido por 2-0.

Deportes Concepción fue el gran perdedor de la jornada al quedar por ahora sin el último cupo de la liguilla por el ascenso. Los lilas son novenos con las mismas unidades que Rangers, pero peor diferencia de goles.

