El reality de Canal 13, Mundos Opuestos, estrenó un nuevo capítulo donde Samira Jalil tuvo una emotiva conversación con Karla Constant, en donde aclaro los rumores de romance con conocidos cracks del fútbol mundial.

En la entrevista, la conductora del espacio le preguntó sobre los rumores de romance con las estrellas del fútbol español. “Con Karim Benzema estuvimos también como tres meses“.

Añadiendo que con el ídolo portugués le mandó un mensaje, pero lo leyó mucho tiempo después. “Con Cristiano Ronaldo nunca tuve nada, aunque me escribió por Instagram. Vi su mensaje tiempo después cuando yo ya vivía en México, y le contesté, pero me dejó en visto, porque ya estaba casado y con hijos”.

La dura confesión de Samira Jalil

En el espacio, la modelo se emocionó al hablar de su historia familiar. “Tengo ángeles y demonios que no los controlo por las heridas que tengo en mi alma”.

“Me crié en una familia muy desestructurada, llena de carencias, y siempre busco un hogar, contención y amor. He sufrido muchísimo, perdí a mis padres pequeños, he tenido amistades que me han vendido, parejas que me han usado”, explicó.

Añadiendo que “me desgarraron el alma, se me había acabado el mundo, y me da miedo que me vuelvan a romper el corazón. Pero él me está devolviendo la ilusión. Yo siempre digo que no me enamoré de él, sino de mí cuando estoy con él. Sueño con ser mamá, formar una familia y ese hogar que anhelé”.