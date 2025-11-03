En una eterna rivalidad que sigue vigente pese al paso de los años, este noviembre arrancó con todo para Cristiano Ronaldo. Y como era de esperar, tuvo un nuevo capítulo en su “disputa” con Lionel Messi.

El astro portugués que juega en el Al Nassr de Arabia Saudita remeció los medios del mundo con dicho que nunca antes había despachado sobre el argentino. Es que por primera vez se pronunció sobre quién es mejor.

En un avance de la entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, CR7 no dejó dudas sobre lo que piensa de la Pulga, encendiendo el debate sobre cuál de los dos fue más icónico en el fútbol.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Messi?

Cristiano Ronaldo se refirió pública y directamente a Lionel Messi, dando su firme posición sobre quién es mejor. Apelando al término “humildad”, el Bicho dio una nueva polémica frase sobre su talento.

Icónica rivalidad en el fútbol / (Getty Images)

“”Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?”, le preguntan, donde el luso rápidamente contrapregunta “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Con esa lapidaria afirmación, Cristiano Ronaldo posteriormente volvió a ironizar al ser consultado sobre ser el primer deportista multimillonario hace unas semanas. “Eso no es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años”, dijo entre risas.

Finalmente, CR7 le respondió a Wayne Rooney, quien dijo que Lionel Messi era mejor que él, diciendo sin ningún titubeo que la opinión del inglés “no me supone ningún problema”.

