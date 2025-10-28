Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han construido una fortuna gracias a su talento como futbolistas. Sin embargo, en el ranking de los jugadores más ricos, no logran subirse al podio.

Ese puesto está reservado para el jugador de Brunéi Fai Bolkiah, quien actualmente juega en el fútbol de Tailandia.

El ranking de los jugadores más ricos

1.- Faiq Bolkiah: A pesar de no tener un contrato suculento en el Ratchaburi FC fútbol talilandés, el patrimonio del jugador de 27 años es enorme por ser hijo del Príncipe de Brunéi y sobrino del Sultán del mismo país. Está estipulada su riqueza en 18 mil millones de euros, por lo que le saca gran diferencia a los mejores futbolistas del mundo. Su mejor paso fue por el Marítimo, de Portugal.

Faiq Bolkiah, el jugador de fútbol más rico del mundo

2.- Cristiano Ronaldo. Sus grandes campañas en el Real Madrid y Manchester United lo convirtieron en un ícono del marketing. Además, su contrato en el Al-Nassr es suculento al ganar cerca de 240 millones de dólares anuales. Su patrimonio está avaluado en 800.000.000 dólares.

3.- Lionel Messi. Su patrimonio es de 650.000.000 dólares gracias a ser un jugador que ganó todo con Barcelona y la selección argentina. Además, ha firmado lucrativos contratos en su carrera con muchos auspiciadores. Es el rostro más importante de Adidas.

Messi es uno de los futbolistas más ricos del mundo

4.- Neymar. A pesar de que no ha tenido grandes temporadas últimamente, viene por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo en cuanto al dinero acumulado en su carrera: 250.000.000 de dólares. Hoy juega para el Santos, en Brasil.

5- Karim Benzema. Se encuentra cerca de Neymar, pues son 230.000.000 millones de dólares en lo que se estima su fortuna. Tras salir del Real Madrid, actualmente juega en Al-Ittihad de Arabia Saudita.

6.- Kylian Mbappé es bastante más jóvenes que muchas estrellas del fútbol. A sus 26 años, el crack de Real Madrid tiene un largo recorrido aún en el fútbol, aunque económicamente ya está más que resuelto gracias a los 200.000.000 millones de dólares que posee.

7.- Vinícius Junior: Con 150.000.000 millones de dólares estimados, es el séptimo futbolista más rico del planeta. Es un jugador reconocido a nivel mundial, por lo que puede firmar grandes contratos.

Vinícius Junior, crack del Real Madrid

8.- Erling Haaland. Posee alrededor de 100.000.000 millones de dólares, suficientes para no preocuparse del salario de fin de mes en el Manchester City. Es la gran figura del seleccionado de Noruega.

9. Mohammed Salah: El delantero del Liverpool es un ídolo en Egipto, gracias a su consistente carrera en la Premier League. Gracias a sus contratos se estima que su patrimonio es de 90.000.000 millones de dólares.

10- Kevin de Bruyne. Cierra el top ten de los jugadores más ricos del mundo el volante belga, que dejó el Manchester City para jugar en el Napoli. Se estima que su fortuna asciende a 85.000.000 millones de dólares.

