Un complejo momento atraviesa Alex Oxlade-Chamberlain tras su salida del Besiktas, ya que no ha podido encontrar un nuevo club donde jugar esta temporada. Y a pesar de que siguen los rumores sobre equipos interesados en llamarlo, la realidad es que hasta el momento nada se ha podido concretar.

El jugador de 32 años se encuentra como jugador libre tras salir del gigante turco y, a pesar de que ha militado en clubes como el Arsenal, Liverpool y el Southampton, el novio de Perrie Edwards, de Little Mix, no ha recibido ofertas tentativas.

Según revelan medios ingleses, Oxlade-Chamberlain podría jugar en Birmingham, equipo que se encuentra en zona de descenso de la Championship, segunda división de Inglaterra, ya que estarían interesados en ficharlo.

Pero señalan, el jugador estaría interesado en llegar a la Premier League, quizás a través de un retorno al Southampton, club en el que debutó profesionalmente.

El sueldo de Alex Oxlade-Chamberlain

A pesar de su calidad futbolística, revelan que el jugador, con quien Alexis Sánchez compartió vestuario en el Arsenal, es realista sobre el momento que atraviesa y no exigiría un sueldo elevado por su traspaso.

Oxlade-Chamberlain fue compañero de Alexis en el Arsenal/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también El Betis de Pellegrini toma recaudos con una figura del Mundial de Qatar 2022 y sufre por su gran estrella

Por su parte, el Besiktas acordó pagarle una indemnización de 1,75 millones de euros por su rescisión de contrato.

El jugador cuenta con una destacada carrera por Europa, donde se coronó con el Liverpool, el jugador se consagró como campeón de la Champions League el año 2019, el Mundial de Clubes y también con los Rojos obtuvo la Premier League el 2020.

El jugador sigue en búsqueda de un nuevo club/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Con el Arsenal se llevó la FA Cup en tres oportunidades, como también la Community Shield. Mientras que con el Besiktas se coronó campeón de la Copa de Turquía el 2024.

A nivel de selección, el centrocampista fue internacional con Inglaterra en 35 ocasiones, convirtiendo en 7 oportunidades.