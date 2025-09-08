Una alegre noticia reveló la cantante Perrie Edwards y el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain quienes anunciaron que están esperando su segundo hijo.

A través de una publicación en Instagram, la integrante de Little Mix anunció que junto al jugador preparan la bienvenida de un nuevo integrante a su familia. “¿Adivinen qué, cariños…?“, escribió Perrie en un adorable video en Instagram, añadiendo un emoji de corazón rojo.

En el clip en blanco y negro, Perrie lleva una camiseta blanca con la frase “Si él quisiera, lo haría…” impresa en la espalda. Al girarse, revela su barriga de embarazo junto con un mensaje en la parte delantera de la camiseta que dice “¡…y lo hizo!”. Momentos después, su prometido y su hijo de 3 años, Axel, aparecen en escena para compartir un tierno abrazo familiar.

El presente de Alex Oxlade-Chamberlain

El jugador de 32 años, con pasado en el Liverpool y el Arsenal, rescindió hace algunas semanas su contrato con el Besiktas de la liga turca, en donde a pesar de que tenía contrato hasta el 2026, el club decidió pagar 2 millones de dólares para terminar el contrato con anticipación.

Alex Oxlade Chamberlain jugó recientemente en el Besiktas de Turquía/Getty Images)

A pesar de eso, el jugador que tiene más de 236 partidos en la Premier League, ya tiene interesados en su fichaje y uno de ellos sería el Leeds United, al que llegaría como agente libre. Asimismo, desde Inglaterra revelan que el Birmingham City de la Championship, también buscaría sumarlo.

Graeme Bailey, corresponsal jefe de TBR Football, ha sido informado de que Brentford y Burnley también están interesados en el jugador.