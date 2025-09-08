Carlos Palacios tuvo varios compañeros en Boca Juniors que fueron convocados para el cierre de las Eliminatorias, incluido un referente de la selección de Perú. Aunque la participación del potente lateral derecho de los Xeneizes no fue tan bien recibido en la Bicolor.

Se trata de Luis Advíncula, un futbolista de 35 años que supera largamente el centenar de partidos internacionales. Son 130 los encuentros que jugó por el combinado peruano. Incluido el que sumó en el estadio Centenario ante el combinado de Uruguay.

El carrilero derecho fue parte de la oncena de Óscar Ibáñez en la visita al mítico reducto montevideano. Una cuestión que provocó muchísimas críticas. Más por la ausencia que provocó esa determinación. La de un futbolista danés nacionalizado que milita en la Premier League de Inglaterra.

Luis Advíncula lucha un balón ante Agustín Bouzat, entonces en Colo Colo. Boca venció a Colo Colo los dos partidos en la Copa Libertadores 2023. (Fotobaires/Photosport).

Las referencias son para Oliver Sonne, quien milita en el Burnley del fútbol inglés, cuadro con el que consiguió el retorno a la máxima categoría. El “20” sólo estuvo en el banco de suplentes. “Tengo derecho a sospechar que algo perciben dentro con él”, dijo el comentarista Eddie Fleischman.

Oliver Sonne juega en el Burnley y varios en Perú quieren que sea titular en la selección. (Matt McNulty/Getty Images).

“Sonne juega en la Premier League y Advíncula es suplente en Boca Juniors”, agregó Fleischman. Tiene razón: el ex jugador del Rayo Vallecano perdió el lugar con Juan Barinaga en la escuadra boquense. También está acertado con el escandinavo de 23 años. Suma tres partidos en la élite inglesa.

Luis Advíncula, el compañero de Palacios en Boca que genera gran discusión en Perú

Luis Advíncula no tiene la culpa de que el rol que ocupa en el Boca Juniors de Carlos Palacios sea el opuesto al que tiene en la selección de Perú. De todas formas no pudo escapar a las sospechas. La Bicolor no tiene ninguna opción de clasificar al Mundial.

Luis Advíncula ante la selección chilena. (Daniel Apuy/Getty Images).

Por ende, resulta extraño que Ibáñez no apueste por Sonne en las oncenas titulares. Como hizo Córdova con Iván Román en la selección chilena, por ejemplo. En Perú21, reportaron que el reemplazante de Advíncula que trabajó como titular fue Alexander Callens.

Un zaguero central zurdo. Algo que da cuenta del nulo interés que genera Sonne en el cuerpo técnico peruano. De hecho, se dijo que “viajó 20 horas para jugar cero minutos”. Habrá que ver si todo sigue igual para recibir a Paraguay a las 20:30 horas en Lima para darle un cierre digno a las Eliminatorias 2026.

Así va Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección peruana ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026.

