Con el cierre de las Eliminatorias de la Conmebol, la clasificación para el Mundial 2026 entra en tierra derecha, ya que en este lado del planeta lo único que resta por definirse es quién será el equipo que dispute el repechaje intercontinental.

Son dos los candidatos que aspiran a ese único medio cupo para representar a Sudamérica, donde Venezuela y Bolivia definirán este martes quién tomará esa plaza que en el camino a Qatar 2022 consiguió Perú, sin llegar finalmente a la cita planetaria.

Sin importar cuál de estos equipos se quede con esta plaza, la FIFA ya dio a conocer cómo será el inédito formato que tendrá el repechaje, en el cual participarán seis selecciones por las últimas dos plazas disponibles para el Mundial 2026.

¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial 2026?

Lo primero a señalar es que serán seis los cuadros que participarán de la instancia: Venezuela o Bolivia por Conmebol, dos de Concacaf, uno de Asia, otro de África y Nueva Caledonia, representante de Oceanía.

De este grupo de selecciones, las cuatro peores ubicadas en el ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, donde los ganadores se medirán con los dos “cabezas de serie” del repechaje para definir las plazas para el Mundial 2026.

Cabe indicar que aquel mini torneo que entregará los cupos para la cita planetaria se disputará desde el 23 hasta el 31 de marzo del 2026, con juegos a disputarse en el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara.

¿Cómo se define el cupo de Conmebol?

Este martes 9 de septiembre se define quién tomará el séptimo puesto de las Clasificatorias y esperará hasta marzo del próximo año para jugar el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Venezuela vs. Colombia / 20:30 horas / Estadio Monumental de Maturín

Bolivia vs. Brasil / 20:30 horas / Estadio Municipal de El Alto

La Tabla de Posiciones en Sudamérica