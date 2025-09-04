Luego de 17 jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ya se definieron los seis equipos que representarán a la Conmebol en el certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay clasificaron de manera directa a la cita planetaria y sólo resta una plaza por definir, que es la del equipo que disputará el repechaje continental, que se definirá entre Venezuela y Bolivia.

De cara a la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, ambos equipos definirán su futuro ante rivales ya clasificados, pero qué necesitan para tener esta plaza. Repasamos todas las combinaciones posibles en RedGol.

¿Cómo se define el cupo al Repechaje entre Venezuela y Bolivia?

Este martes 9 de septiembre, se jugará a dos canchas y en el mismo horario, a las 20:30 horas (de Chile), esta definición que tendrá a la “Vinotinto” recibiendo a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín y a los altiplánicos ante Brasil en el Estadio Municipal de El Alto.

La cosa es así. Si ambos equipos logran ganar, será Venezuela quien pase al repechaje intercontinental, misma situación ocurrirá si es que ambos empatan o pierden sus juegos. Todo cambia si “La Verde” logra empatar con el Scratch.

Si aquello ocurre y por su parte los venezolanos pierden, se define todo por diferencia de goles, donde la Vinotinto tiene ventaja de -7 contra los -19 de los bolivianos. Ahora, si la escuadra de Óscar Villegas gana y los de Fernando Batista pierden, serán los vecinos quienes se meten en la última instancia.

VENEZUELA VA REPECHAJE SI:

Derrota a Colombia , sin importar lo que haga Bolivia ante Brasil

, sin importar lo que haga Bolivia ante Brasil Empate con Colombia y que los altiplánicos no ganen al Scratch

y que los altiplánicos no ganen al Scratch Pierde con Colombia, y que Bolivia no gane a Brasil

BOLIVIA VA AL REPECHAJE SI:

Vence a Brasil y Venezuela pierde con Colombia

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Eliminatorias?

Así se juega la última fecha

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE