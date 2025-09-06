Es tendencia:
Portugal empieza con todo en las Eliminatorias gracias a un impresionante golazo de Cristiano Ronaldo

El delantero de 40 años mostró toda su calidad y anotó un doblete en el claro triunfo de los lusos ante Armenia.

Por Carlos Silva Rojas

Cristiano Ronaldo marcó un doblete con Portugal.
Cristiano Ronaldo marcó un doblete con Portugal.

Todos sabemos que las Eliminatorias Europeas son un chiste, con selecciones muy menores que representan a países muy pequeños, pero igual hay que ganar los partidos para ir al Mundial.

Uno de las potencias que recién tuvo su estreno en las clasificatorias este sábado fue Portugal, que no tuvo problemas para vencer a domicilio por 5-0 a Armenia.

El actual campeón de la UEFA Nations League no tuvo problemas para ganar en su estreno y contó con su figura de siempre inspirada, porque Cristiano Ronaldo se matriculó con un doblete, golazo incluido.

El golazo de Cristiano Ronaldo en Portugal

Portugal viajó a Yerevan para derrotar sin problemas al cuadro armenio, donde se robó todas las miradas CR7.

El máximo goleador del combinado luso anotó un doblete, porque convirtió a los 21 y 46 minutos, siendo el segundo tanto del ex Real Madrid una verdadera joya, gracias a un zapatazo de media distancia.

Los otros goles portugueses fueron obra de Joao Félix en dos ocasiones (10′ y 61′) y el lateral derecho Joao Cancelo (32′).

En la segunda fecha Portugal tiene un duelo más duro, porque visita a Hungría, mientras que Armenia será forastero en Irlanda.

