La selección chilena se encuentra en Rusia a espera de los amistosos ante el representativo local y Perú, el primero pactado para este sábado. A espera del duelo, Dmitri Popov abordó la ausencia de Alexis Sánchez y la generación dorada en La Roja.

“Si no viaja Alexis Sánchez da lo mismo, es algo normal que no esté, ya roza los 40 años. Lo mismo con otros futbolistas importantes como Vidal o Medel, no creo que afectará mucho a la categoría de la selección de Chile“, dijo Popov a La Tercera.

El mundialista con Rusia en el Mundial de Estados Unidos 1994 agregó que “todos ellos son grandísimos jugadores, pero ya tienen cierta edad y es normal que ya no sean convocados para este partido. Estoy seguro de que Chile tiene mucho talento futbolístico, y no tengo dudas de que los futbolistas que vienen no defraudarán a los aficionados del fútbol”.

Flores a Chile previo al amistoso contra Rusia

Respecto al duelo en sí, Dmitri Popov sostiene que “éste es un partido muy importante para selección de Rusia, enfrentar al equipo de Chile será un buen examen. El equipo sudamericano tiene un alto nivel, uno que es muy superior a los rivales que enfrentamos en otros amistosos”.

“No sabía que la selección de Chile estaba eliminada de la próxima Copa del Mundo y tampoco que fue colista en la competición sudamericana. Sin embargo, aun así, sigue siendo el rival más serio con el que jugará Rusia“, expuso.

Dmitri Popov sentencia que “históricamente Chile es una selección de las más fuertes en su continente y va a ser un buen parámetro para medir el nivel en el que están los jugadores rusos“.

Cabe recordar que la selección rusa está vetada de la competencia oficial de la UEFA y FIFA por temas políticos, sostenidos en la guerra contra Ucrania. El amistoso se disputará este sábado 15 de noviembre, desde las 12:00 horas en Sochi.