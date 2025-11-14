La Roja vuelve a la cancha para disputar sus últimos amistosos del año, donde enfrentará a Rusia (sábado 15) y a Perú (martes 18). Nicolás Córdova ya tiene lista la formación titular para enfrentar a los rusos, donde Lawrence Vigouroux se tomará el arco de la selección nacional.

El DT interino se encargó de borrar los nombres de más experiencia y apostar por el futuro de la portería. Es así como Brayan Cortés y Gabriel Castellón ya no van más, y en sus lugares fueron considerados el portero chileno-inglés, además de Thomas Gillier y Sebastián Mella.

Toda esta situación fue analizada por Claudio Bravo, el histórico excapitán de la Roja y quien cuidó el arco chileno hasta la Copa América 2024. En ESPN, el exgolero apostó por quién debería tomarse el arco en el nuevo proceso.

“Yo ahora buscaría juventud y así tener un arquero por dos o tres clasificatorias. Son posiciones claves, donde tú no tienes que rotar mucho, donde debes tener un tipo que genere confianza y liderazgo. Pasa lo mismo con un central o un delantero, son posiciones vitales“, dijo.

Claudio Bravo quiere ver a Thomas Gillier en el arco de la Roja | Carlos Parra/FFCh

“Yo probaría un chico joven. Me encantaría ver competir a Thomas Gillier, saber el nivel real que tiene, sé que Rusia no te da un nivel que te puede dar Brasil o Argentina de visita, pero me gustaría ver un chico joven y que sea alguien joven el que lleve el peso de una clasificatoria“, señaló.

Para este sábado, la formación de la Roja contra Rusia sería con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.