Selección Chilena

Tucu Hernández y su agridulce paso por la selección chilena: “Nunca me afectó la indiferencia que había hacia mí”

Pedro Pablo Hernández recordó su paso por la generación dorada de La Roja y los anticuerpos que generó, junto al dolor vivido en la Copa Confederaciones y las eliminatorias a Rusia 2018.

Por Diego Jeria

Pedro Pablo Hernández recuerda su paso por La Roja.
Pedro Pablo Hernández recuerda su paso por La Roja.

El ex mediocampista argentino de O’Higgins y la selección chilena, Pedro Pablo Hernández, recordó su paso por La Roja tras nacionalizarse chileno por ius sanguinis. El Tucu fue parte de la generación dorada como campeón de Copa América Centenario en 2016, pero siempre fue cuestionado.

Es el legado que me dejó mi abuela y me conecta con el país. Jugar por Chile es algo que yo lo quise hacer. Pero siempre me costó un montón la aceptación de la gente, me llevó tiempo, pero como todo en la vida“, dijo Hernández a Radio ADN.

Agregó que “nunca me afectaron los reclamos o la indiferencia que habían hacia mí, no digo la gente, sino que también muchos periodistas que no aceptaban, pero la selección me dio la oportunidad“.

“Yo estaba compitiendo en una liga muy importante como la española. Creo que de a poco después nos fuimos conociendo un poquito más y se dieron cuenta que no sólo era jugar al fútbol, sino que también me sentí identificado con el país“, complementó.

La Copa Confederaciones y las malditas eliminatorias a Rusia 2018

Por otro lado, se refirió al proceso de Copa Confederaciones y eliminatorias, que terminaron con La Roja sin boletos al Mundial de Rusia 2018.

El Tucu Hernández asegura que nunca pescó la indiferencia y críticas hacia él en La Roja.

El Tucu Hernández asegura que nunca pescó la indiferencia y críticas hacia él en La Roja.

Fueron muy pocas las selecciones que tuvieron la oportunidad de participar en la Copa Confederaciones. Después de esa copa cada uno tuvo que volver otra vez a su club, no hubo descanso, no hubo vacaciones, la competencia seguía estando y después vinieron las eliminatorias en el 2017, que tratamos de hacer lo mejor”, expuso.

El Tucu expone que “creo que esa selección no se merecía quedar afuera del Mundial y fue un golpe duro para todos nosotros. Fueron años increíbles, una selección súper reconocida mundialmente, jugadores que competían en el alto nivel y a nosotros nos llenaba de orgullo participar en una competencia tan importante, pero el daño que nos hizo después en las eliminatorias creo que también se sintió“.

Nos dolió mucho esa final perdida contra Alemania en Copa Confederaciones, y creo que también es una espina que nos quedó a nosotros. Podíamos haberle dado otra copa más al país y la verdad es que nos dolió muchísimo”, sentenció Pedro Pablo Hernández.

