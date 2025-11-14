Se formó en el Real Madrid y dirigió a Chile rumbo a Francia 98: fallece el histórico Xabier Azkargorta

El fútbol chileno está de luto. A los 72 años falleció el histórico entrenador Xabier Azkargorta. El adiestrador español fue el encargado de dirigir a la selección chilena entre 1995 y 1996, y fue propulsor del equipo que clasificó al Mundial de Francia 98.

“El Bigitón” marcó una época tras dirigir en más de 15 clubes a lo largo de su carrera. En especial en Bolivia donde llegó a la escuadra altiplánica al Mundial de Estados Unidos 1994.

“Hizo un excelente trabajo con un grupo fantástico de futbolistas, que sin duda están entre los mejores de la historia de su selección”, destacó Conmebol sobre el cometido del entrenador formado en el Real Madrid al clasificar a Bolivia a su único Mundial hasta la fecha.

Su última experiencia como entrenador fue en 2020 al mando de Palmaflor. Tras ello confirmó su retiro y pasó a trabajar en la Municipalidad de Santa Cruz en el país vecino.

Sin embargo, se informó desde medios de Bolivia que sus últimos días fueron más que complejos ya que sufría de complicaciones cardíacas. Incluso se habla que iba a ser operado en los próximos días.

La última aparición de Azkargorta

Su última aparición fue el 22 de octubre cuando acusó que habían personas que ocupaban su identidad para estafar a personas con recaudaciones de dinero. “Hace varios años padezco una enfermedad cardíaca, pero estoy estable bajo el cuidado permanente de mi esposa e hijo”, recalcó el adiestrador.

Tras conocerse su deceso, de inmediato los clubes que estuvieron bajo su mando enviaron mensajes de reconocimiento para Xabier Azkargorta. “El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994. El líder que tomó las riendas del club y nos condujo hasta las semifinales de la Libertadores 2014 y obtuvo 2 títulos nacionales“, agradeció Bolívar en sus redes sociales.

