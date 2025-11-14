Ya no queda nada para que la selección chilena vuelva a la cancha a buscar un nuevo triunfo. La Roja se prepara para lo que será su última gira del año, con dos importantes duelos ante Rusia y Perú.

El primer encuentro que tendrán los pupilos de Nicolás Córdova será ante los dueños de casa, que prometen pelea. Los rusos quieren seguir poniéndose en forma y quieren sorprender al Equipo de Todos desde el primer minuto. De hecho, en la previa se acercaron de forma inesperada para darles un regalo.

Y es que fue la propia cuenta oficial de la selección rusa la que reveló un video en el que compartieron con jugadores de la Roja. ¿La razón? Darles un pequeño regalo que ninguno de las figuras criollas vio venir.

Rusia sorprende a Chile con matrioshkas de regalo

Este viernes en la antesala del encuentro ante Rusia, el plantel de Chile tuvo su última práctica reconociendo cancha. La Roja estuvo presente en el Estadio Olímpico de Fisht de Sochi, donde se jugará el encuentro, pero con una situación particular.

Chile conoció el estadio de Sochi antes del amistoso con Rusia y se fue regaloneado. Foto: Comunicaciones FFCh.

Cercano al término del entrenamiento se dejó caer la delegación rusa para hacer lo propio. Aunque no venían solos, ya que junto a ellos había regalones para los jugadores de nuestro país.

A través de su cuenta de Instagram, Rusia compartió un video en el que se les ve regalándole las tradicionales matrioshkas a las figuras de Chile. Un gesto que encontró por sorpresa a varios e incluso los puso hasta nerviosos.

El gesto fue más que bien recibido por cada uno de los cracks de la Roja, quienes volvieron regaloneados a la concentración. Ahora la buena onda queda de lado para animar 90 minutos en los que ambos elencos buscarán un triunfo que permita seguir sumando confianza de cara al 2026.

Nicolás Córdova está a cargo de forma interina y la idea es poder levantar un equipo que pueda llegar bien preparado cuando asuma el próximo entrenador. Manuel Pellegrini es el principal apuntado, pero por ahora no hay acuerdos ni negociaciones en curso.

Chile ya está listo para salir a enfrentar a Rusia en un partido que promete. La Roja quiere estirar lo hecho en el triunfo ante Perú para poder ir dejando atrás unas Eliminatorias Sudamericanas que fueron para el olvido en todos los sentidos posibles.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Rusia?

Chile cuenta las horas para saltar a la cancha a enfrentar a Rusia. La Roja se verá las caras con los Sbornaya este sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 horas.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Chile enfrentará a Rusia y luego tendrá que enfocarse en su próximo y último amistoso del 2025. La Roja chocará con Perú, también en Rusia, el martes 18 de noviembre desde las 14:00 horas.

