Lucas Cepeda no tuvo mucho tiempo para celebrar el triunfo de Colo Colo. El extremo estuvo presente en la victoria ante Unión Española, pero rápidamente se fue a tomar el avión para partir a la concentración de la selección chilena.

En Rusia, la Roja se reúne para lo que será el encuentro ante Rusia y Perú. Este martes se llevó a cabo la primera práctica, donde llamó la atención la ausencia del ex Santiago Wanderers. La tarde de este miércoles sí dijo presente, aunque de una forma que genera alarma.

Si bien todavía falta conocer la versión oficial, el extremo fue captado por las cámaras participando del entrenamiento pero con algo que tiene muy preocupados a los hinchas. Esto, debido a que luce un vendaje importante en su rodilla, lo que es una señal de alerta tanto para Nicolás Córdova como para Fernando Ortiz.

Lucas Cepeda asusta a Chile y Colo Colo con un enorme vendaje

En la selección chilena están muy atentos a lo que está pasando con Lucas Cepeda. El extremo se sumó a las prácticas este miércoles pero lo hizo con algo que genera preocupación en Colo Colo.

Lucas Cepeda no se vio en la primera práctica de Chile y este miércoles, en su aparición, lo hizo con un vendaje que asusta a Colo Colo. Foto: Comunicaciones FFCh.

Pese a que en el partido con Unión Española no presentó molestias o dolores, en su aparición con la Roja en Rusia se dejó ver con un vendaje en su rodilla. De todos sus compañeros, fue el único que mostró este especial cuidado en su pierna derecha, lo que ha encendido alarmas en el Estadio Monumental.

Lucas Cepeda intentó llamar a la calma publicando algunas imágenes en su cuenta de Instagram. En ellas se le pudo observar entrenando sin ningún problema y hasta siendo parte del equipo ganador de la práctica de fútbol.

Habrá que esperar a que Nicolás Córdova hable en conferencia de prensa en los próximos días para conocer el estado del extremo. Por ahora, sigue trabajando a la par, aunque con un vendaje que de seguro tendrá a Colo Colo muy atento.

Cabe recordar que desde hace ya un año, tras su aparición contra Venezuela, que el jugador albo ha tomado camiseta de titular. Su importancia es fundamental para el juego del Equipo de Todos, que ruega tenerlo en buenas condiciones para seguir por la senda del triunfo.

Lucas Cepeda tiene más que preocupada a la selección chilena y Colo Colo. El extremo está tratando de llegar en la mejor forma para los choques con Rusia y Perú, donde la Roja debe ganar como sea para seguir sumando confianza.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda esta temporada?

Previo al duelo con Rusia, Lucas Cepeda ha logrado disputar 35 partidos oficiales en total en la temporada 2025 con Colo Colo. En ellos ha aportado con 6 goles y 4 asistencias en los 3.134 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Lucas Cepeda espera llegar en las mejores condiciones al primero de los dos amistosos de Chile en Europa. La Roja visitará a Rusia este sábado 15 de noviembre desde las 12:00 horas de nuestro país.

