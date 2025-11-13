Colo Colo fue hasta Argentina varias veces durante el mercado de fichajes de este año: en primera instancia, aseguró la contratación de Claudio Aquino, quien dejó Vélez Sarsfield tras haber sido figura y campeón para incorporarse a los albos. Luego de eso, selló otro fichaje desde el vecino país.

El cuestionadísimo delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien ha anotado apenas dos goles desde que llegó de Godoy Cruz. Su última conquista vestido de albo fue en febrero, como para dimensionar el paupérrimo rendimiento del ariete charrúa de 25 años.

Por estos días, suena fuerte el nombre de un seleccionado chileno que milita en la máxima categoría trasandina: Diego Valdés, quien ha tenido varios problemas físicos en su paso por Vélez, donde todavía no pudo erigirse como un titular indiscutido. Ni cerca de eso. Aunque sí dejó algún destello de su gran calidad.

Diego Valdés en acción por la Roja ante Ecuador en las Eliminatorias 2026. (Pepe Alvujar/Photosport).

En las últimas horas se supo de una gran deuda que tiene el Fortín con el enganche surgido en las inferiores del Audax Italiano. Así lo reportó Vélez 670, que dio cuenta de esa cuantiosa cifra. “En la última asamblea se informó”, escribió el citado medio partidario en X.

El monto asciende a 1 millón 568 mil 767 dólares para el ex jugador del América de México, club desde donde arribó al estadio José Amalfitani. Vale decir, unos mil 453 millones de pesos chilenos. Para colmo velezano, Diego Valdés no es el único futbolista al que se le adeuda.

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo sale al baile en Argentina: proponen trueque de Aquino por un seleccionado chileno

Vélez de Argentina adeuda cuantioso monto a Diego Valdés: Colo Colo toma nota en el mercado

Quizá esa importante deuda que tiene Vélez Sarsfield con Diego Valdés quizá lo saca de Argentina y el dato certero surgió justo cuando Fernando Ortiz se refirió a las chances de que llegue a Colo Colo. Ya lo tuvo en el América de México y sabe perfectamente de su potencial.

Es ciertamente un problema para el cuadro velezano, que también mantiene un dinero adeudado con Lisandro Magallán, otro jugador que llegó en condición de agente libre desde el fútbol mexicano. El zaguero central que pasó por Boca y el Ajax de Países Bajos terminó su contrato en los Pumas de la UNAM.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Y se sumó al Fortín por petición expresa de Guillermo Barros Schelotto, director técnico del plantel profesional. A Magallán le deben un poco menos que a Valdés, eso sí: 1 millón 384 mil 615 dólares. Sí, unos mil 282 millones de pesos chilenos. ¿Traerá repercusiones todo esto con el seleccionado chileno? El tiempo dirá, pero Colo Colo mira todo con especial atención.