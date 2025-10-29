Es tendencia:
Brasil

Robinho habla por primera vez desde la cárcel en Brasil: “No he recibido un trato distinto”

Robinho asegura que no ha tenido ningún trato especial en la prisión en la que se encuentra tras ser condenado por violación.

Por Felipe Escobillana

Robinho habló desde la cárcel
Por primera vez desde que fue encarcelado, Robinho dio declaraciones públicas. El ex jugador de AC Milan, que fue condenado por una violación grupal a una mujer en Italia en una disco el 2013, se encuentra en la Penitenciaría II de Tremembé, en Sao Paulo.

En un video publicado por el Consejo Comunitario de Taubaté, el ex futbolista brasileño manifestó que no tiene regalías en la prisión conocida como “La cárcel de los famosos”, en la que viven 430 reclusos.

“Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto“, manifestó para dejar claro que no tiene privilegios.

Robinho no cuenta con beneficios especiales en Brasil

De hecho manifiesta que no hay privilegios especiales. “Las visitas familiares son iguales para todos los presos. Cuando mi esposa no viene sola, viene con mis hijos. El mayor juega y los dos menores pueden venir. Las visitas son iguales y el trato es el mismo para todos“, sostuvo.

Robinho ante Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010

También descarta estar pasando por problemas mentales, como se especuló en la prensa de su país. “Han dicho mentiras de que soy líder de una banda o tengo problemas psicológicos. Nunca tuve eso ni tomé medicación”, manifestó.

Agrega que “es difícil estar preso, pero gracias a Dios mantengo la cabeza fría” y se somete al régimen habitual: “Los guardias mandan y los presos obedecemos”.

Robinho y su vida en una cárcel de Brasil: Es técnico de un equipo de “abusadores”

Robinho, que recién lleva poco más de un año en prisión, fue condenado a 9 años y constantemente presenta recursos judiciales alegando inocencia, asegurando que el sexo con la víctima fue consensuado. Sin embargo, han sido rechazados por la justicia.

