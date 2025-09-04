Robinho fue un tiempo uno de los jugadores más importantes del mundo. El ex delantero salió de las divisiones menores de Santos y para muchos era el “nuevo Pelé”, fue así que con apenas 21 años migrara al Real Madrid, elenco que dejó tras tres temporadas para jugar en un Manchester City, que no era lo que es hoy, además de pasos por el AC Milan, Guangzhou Evergrande de China, entre otros clubes con varios altibajos.

A pesar de su irregularidad en clubes fue un fijo en la selección brasileña en sus primeros años de carrera, donde se convirtió en la “bestia negra” de “La Roja”, convirtiéndose en el máximo anotador en los duelos entre Brasil y Chile con una cantidad impresionante de 9 goles en solo ocho partidos.

A pesar de su gran carrera deportiva, todo cambió para él el 2024, año donde debió ingresar a la cárcel en Brasil por una condena en Italia de nueve años de prisión por su participación en la violación colectiva a una mujer de 23 años en una discoteca de Milán en 2013.

Durante la investigación se revelaron duras conversaciones telefónicas entre Robinho y sus amigos, en las que, entre otras cosas, se burlaban de la víctima y mostraban confianza de que no serían castigados.

Sin embargo, esto no ocurrió y debido a que la legislación brasileña impide la extradición de ciudadanos nacidos en el país, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) homologó la sentencia italiana y obligó a Robinho a cumplir la condena en Brasil, medida ratificada en agosto del 2024 por el Supremo Tribunal Federal (STF).

La nueva vida en la cárcel de Robinho

Robinho finalmente fue trasladado a la penitenciaría de Tremembé, São Paulo, conocida como la “prisión de los famosos” por albergar a reclusos de alto perfil público.

Lo curioso es que actualmente, según informó el medio CNN Brasil, Robinho comparte todos los espacios comunes con el resto de los internos, lo que ha facilitado su integración a la vida penal y mucho más por su pasado en el fútbol.

Es en ese contexto donde se conoció que este se convirtió “en DT” del equipo de internos “abusadores” en el torneo de fútbol de la penitenciaría, equipo con el cual enfrentan a otros conjuntos, igual de llamativos como el de “asesinos”.

Eso no es todo, porque el mismo medio indica que su prisión ha generado un alto impacto en la cárcel, entre ellos, un aumento del 30% en el número de visitas a la prisión. Muchos de ellos visitantes que aprovechan la oportunidad de conocer al ex astro del fútbol e incluso pedirle autógrafos.