Felipe Melo es noticia en Brasil por sus categóricas declaraciones sobre la situación de Dani Alves y Robinho. El capitán de Fluminense no titubeó y como en la cancha, fue a trancar con los pies en plancha sobre el tema.

El ex Juventus y Fiorentina indicó a Globo que ha recibido diversas críticas por no referirse públicamente al tema. “Nadie está obligado a hablar sobre esto”, respondió molesto y respaldando a sus colegas que han preferido el silencio.

Pero Melo es distinto y fiel a su estilo entregó un contundente ejemplo para expresar su postura. “Tengo una hija de 15 años, si se lo hubieran dicho a mi hija no estaría aquí para hacer la entrevista. Hay que respetar a los seres humanos, tanto a mujeres como hombres”, expresó.

Pero el próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores no se quedó ahí, y siguió con su argumento. “La noticia ha sido una bomba, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Y eso debe servir para que otros no lo hagan porque es un tema muy serio”, aseguró.

Felipe Melo además llamó a educar a los nuevas generaciones para “que esto no vuelva a suceder”. Además recalcó que no podrían seguir con su carrera de fútbol, pero que esto no es impedimento para ser reinsertados en la sociedad.

¿Cuándo juega Fluminense contra Colo Colo?

El actual campeón de la Copa Libertadores la defensa del título el miércoles 3 de abril visitando a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

En la segunda fecha recibe a Colo Colo en el estadio Maracaná el 9 de abril a las 20:00 horas. La revancha con el Cacique será el 9 de mayo en el Monumental.