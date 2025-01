Nueva información salió a la luz sobre la vida del ex astro brasilero, Robinho, quien se encuentra cumpliendo una condena de nueve años tras ser condenado por abuso sexualluego de una larga batalla legal, en donde el exjugador del Manchester City fue declarado culpable del crimen el 2017 en Italia.

El caso por el que se le condenó ocurrió el 2013 en un club nocturno en donde también hay otros cinco hombres involucrados. Las autoridades italianas pidieron la extradición del exjugador para que cumpla prisión en Italia, lugar donde ocurrieron los hechos, sin embargo, la petición no avanzó debido a las leyes de Brasil.

La vida en prisión de Robinho

El exjugador del Real Madrid cumple condena en la prisión Dr. José Augusto César Salgado P2 en Tremembé, en el estado de São Paulo, la cual es llamada popularmente como la ‘cárcel de los famosos’, ya que los reclusos son personalidades de alto perfil, como también crímenes altamente conocidos.

Entre sus compañeros de cárcel se encuentra un doctor que abusó de 39 pacientes sedados, un hombre que mató a su propia hija; también otro hombre que está condenado a 98 años después de secuestrar y asesinar a una niña de 15 años.

ver también Brilló en la selección escocesa de rugby y ahora triunfa en Francia, pero terminó condenado por abuso doméstico

Según reportó Sport en esta cárcel también hay una versión desconectada de Tinder en donde los reos pueden intercambiar cartas, fotos y regalos con ayuda de los guardias, con reclusas de una prisión cercana de mujeres.

El 2022 el jugador fue condenado por violación, mientras que el 20 de marzo del 2024 un tribal ratificó que el jugador cumplirá su condena en Brasil.

Publicidad

Publicidad

Las llamadas telefónicas interceptadas entre el brasileño y los presuntos implicados en la agresión se utilizaron como prueba clave en su condena inicial. “Me hace reír porque no me interesa, la mujer estaba borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”, señala en los audios.

Robinho era una destacada figura del fútbol internacional en donde jugó 100 partidos con la selección brasileña, 137 con el Real Madrid, siendo también parte de los equipos del Manchester City y el AC Milan.

Su último equipo fue el Istanbul Basaksehir de Turquía. Intentó sumarse al Santos el 2020, sin embargo, protestas por su fichaje hizo que se rescindiera el contrato.

Publicidad