Cristiano Ronaldo tiene 40 años. Cumplirá 41 el próximo 5 de febrero de 2026, con contrato vigente con el Al Nassr de Arabia Saudita hasta junio de 2027. Sin embargo, CR7 podría adelantarse y colgar los botines antes de tiempo, lo que supondrá el fin de una era.

En el programa de YouTube Uncensored, de Piers Morgan, el crack de la selección de Portugal dio pie a las especulaciones y advierte que el cierre del telón está por llegar más temprano que tarde.

“¿Cuándo me voy a retirar? Pronto“, respondió tajante Cristiano agregando que “creo que estaré preparado pero por supuesto que será difícil. Sí, será difícil, probablemente lloraré“.

ver también ¿Pero qué pasó? Cristiano Ronaldo protagoniza la jugada más tonta de su carrera en Portugal

Cristiano Ronaldo y el retiro: será difícil, pero está preparado

CR7 explica que “será muy, muy difícil, pero he preparado mi futuro desde que tenía 25 ó 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión“.

Consultado si espera seguir ligado al fútbol como entrenador o en algún otro cargo directivo, el astro portugués manifestó que “nada se comparará con la adrenalina que tenemos por el fútbol al marcar un gol“.

Publicidad

Publicidad

“Pero tengo otras pasiones. Cuando me retire voy a tener más tiempo para mí, más tiempo para mi familia y para criar a mis hijos. Quiero ser más una persona de familia, más presente. Además, tener mis propios hobbies. Me gusta ver UFC, las peleas. Me gusta el pádel y también quiero aprender más sobre mis empresas“, expuso.

ver también Juega para siempre Bicho: el nuevo récord que rompió Cristiano Ronaldo con Portugal

El luso sentenció que “nunca seré un youtuber de tiempo completo, por supuesto, pero quiero estar ahí también. Voy a pasar más tiempo en eso para aprender. Creo que voy a hacer cosas divertidas y cosas que no solía hacer antes, porque hasta ahora vivo el fútbol 24 horas al día para hacer las cosas correctas y rendir“.