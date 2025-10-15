Hasta los mejores tienen el derecho a equivocarse de vez en cuando y es lo que le sucedió a Cristiano Ronaldo. El delantero protagonizó una insólita jugada que ya da la vuelta al mundo.

Portugal recibió a Hungría por las Eliminatorias a la Copa del Mundo, donde necesitaban un triunfo para clasificar de manera directa faltando un par de fechas. Sin embargo, los Magiares Mágicos rescataron un agónico empate 2-2 en el José Alvalade de Lisboa.

El chascarro de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo siempre es el protagonista de la película y en el partido de los lusos vivió una jornada bastante especial. El delantero de Al Nassr demostró una vez más que sigue más vigente que nunca a los 40 años, con lo cual llegará en muy buena forma a la próxima Copa del Mundo.

El Bicho anotó los dos goles de Portugal ante Hungría y si bien no le bastó para asegurar su cupo a la cita planetaria, sí le alcanzó para lograr un importante récord: se convirtió en el máximo goleador histórico de Eliminatorias a nivel mundial.

Cristiano Ronaldo llegó a 41 goles en clasificatorias, superando los 39 tantos de Carlos “Pescadito” Ruiz de Guatemala. Lionel Messi en esta materia alcanzó 36 y difícilmente vuelva a disputar un partido de Eliminatorias. Claro que no todo fue bueno para la leyenda de Manchester United y Real Madrid.

En el minuto 14 de partido hubo un tiro libre ofensivo a favor de Portugal. Ronaldo y Nuno Mendes se pararon frente al balón, donde ambos dialogaron sobre qué hacer con la jugada. Parecía que tenían un plan brillante, el cual claramente estuvo muy lejos de funcionar.

Cuando el árbitro tocó el silbato, Ronaldo se acercó al balón para jugar corto con Mendes. Sin embargo, a último momento como que se arrepintió y esto descolocó al futbolista de PSG, quien terminó llevándose sin querer la pelota. Sin la posibilidad de volver a tocarlo, los húngaros terminaron recuperando el balón.

La insólita jugada entre dos futbolistas de primer nivel mundial, rápidamente ha dado la vuelta al planeta. Hasta los mejores, como Cristiano Ronaldo, tienen el derecho a equivocarse y regalaron una acción digna de jugadores amateurs en Europa.

