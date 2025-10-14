Portugal tenía todo listo para desatar los festejos de una nueva clasificación al Mundial, pero se terminó quedando con las ganas. Los Lusos dejaron escapar el triunfo en la agonía y terminaron empatando 2 a 2 con Hungría en las Eliminatorias Europeas a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El equipo de Roberto Martínez tuvo a un Cristiano Ronaldo intratable y que se matriculó con un doblete. El Bicho había dejado la tarea prácticamente terminada, pero sus compañeros no estuvieron concentrados y los golpearon en los descuentos.

El resultado complica las chances de los Lusos, quienes en la penúltima fecha de la fase de grupos tendrán que saber sumar si no quieren llegar a al cierre con lo justo. Un escenario que nadie vio venir en un día que parecía ser histórico.

Ni el doblete de Cristiano Ronaldo le alcanza a Portugal para asegurar el Mundial

Portugal no pudo mantener el triunfo que les había dado Cristiano Ronaldo y se complicó solo. Los Lusos igualaron 2 a 2 con Hungría de forma agónica y después de haber estado a minutos de clasificar al Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete, salió de la cancha y Portugal terminó empatando. Foto: Getty Images.

La apertura de la cuenta llegó a los 8′ minutos y fue a favor de la visita. Attila Szalai aprovechó un tiro de esquina y apareció en el segundo palo para anotar el 0 a 1 que silenció a Lisboa.

Publicidad

Publicidad

Pero como tantas otras veces, Cristiano Ronaldo vendría al rescate de Portugal. Primero fue en los 22′ cuando el Bicho arremetió en el área y conectó un balón cruzado de Nelson Semedo para el 1 a 1 que devolvió las esperanzas.

Antes del descanso, CR7 nuevamente se hizo presente en el marcador y, de paso, hizo historia al transformarse en el máximo goleador de eliminatorias en el mundo. Todo gracias a un centro al área lo encontró rompiendo líneas y así decretar el 2 a 1.

ver también ¡Aquí está el recambio! Joya del fútbol chileno llega como estrella a poderosa liga de Cristiano Ronaldo

La alegría era total en Lisboa, donde ya festejan una clasificación al Mundial gracias al triunfo de Irlanda sobre Armenia. El delantero dejó la cancha en los 78′ para que sus compañeros se encargaran del resto, pero en los 91′ Dominik Szoboszlai repitió su fórmula, se metió en el área y selló el 2 a 2 que los dejó con las ganas.

Publicidad

Publicidad

El elenco de CR7 tendrá que ir a buscar la clasificación en la próxima fecha de las Eliminatorias Europeas. Ahí tendrán que saber sumar si no quieren complicar las cosas de cara a la última jornada.

Cristiano Ronaldo tendrá que esperar para saber si jugará su sexto Mundial. El Bicho no quiere dejar pasar la oportunidad de ir a disputar la cita planetaria y así levantar el único título que le falta.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el próximo partido de Portugal?

Portugal se olvida de Hungría y se enfoca en lo que será la próxima fecha de las eliminatorias al Mundial de 2026. El próximo 13 de noviembre los Lusos visitarán a Irlanda a partir de las 16:45 horas.

ver también Más de dos millones de ‘me gusta’: Cristiano Ronaldo deja la grande con pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez

¿Cuáles son los números de Cristiano Ronaldo esta temporada?

En lo que va de temporada 2025/26 con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha logrado disputar 6 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 5 goles y 1 asistencia en los 540 minutos que acumula dentro de la cancha.