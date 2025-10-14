El diccionario se va quedando corto para encontrar calificativos para definir a Cristiano Ronaldo. El Bicho otra vez vivió una jornada histórica con Portugal, de esas que ya son pan de cada día para su brillante carrera.

El delantero de Al-Nassr sigue más vigente que nunca a los 40 años y si bien muchos cuestionan el nivel de la liga de Arabia Saudita, cuando se pone la camiseta de su selección demuestra que todavía le queda bencina en el estanque.

El nuevo récord de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está disputando las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026. CR7 quiere decir presente en su sexta cita planetaria, para intentar una vez más ir por el título más apreciado del fútbol.

Portugal recibe a Hungría en clasificatorias europeas y en el mismo día que su seleccionado puede sellar su pasaje al Mundial, el Bicho otra vez sacó su pluma para escribir una nueva página dorada en su increíble y brillante carrera, a la cual cada día le va agregando hermosos capítulos.

A los 22 minutos de partido ante los húngaros, Cristiano Ronaldo convirtió una vez más para los lusos. Claro que este gol no fue uno de tantos que ha anotado el atacante, sino que sirvió para nuevamente hacer historia: se transformó en el máximo goleador de Eliminatorias a nivel mundial.

Sí, Ronaldo es el mayor anotador de todos los tiempos de los procesos clasificatorios a una Copa del Mundo. El oriundo de Madeira llegó 40 goles en este tipo de instancias, superando al guatemalteco Carlos Ruiz que tenía 39. Lionel Messi posee 36 anotaciones en esta materia y no sumará más, porque anunció que no volvería a jugar Eliminatorias.

Por si fuera poco, Cristiano Ronaldo también anotó en el 45+3 de partido ante Hungría, por lo que llegó a 41 goles. Una cifra que será muy difícil de superar. El Bicho suma 143 en 225 partidos con la camiseta de Portugal. Con la victoria parcial de 2-1, se están clasificando a la Copa del Mundo con dos fechas de anticipación. Genio total.