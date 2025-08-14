Cristiano Ronaldo confirmó una de las noticias que marcarán el 2025. El astro del fútbol se casará oficialmente con Georgina Rodríguez. Tras varios años de relación, el “Comandante” decidió formalizar el compromiso con una joya avaluada en 5,5 millones de dólares.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, publicó en sus redes sociales Georgina, donde de inmediato recibió el apoyo de sus seguidores. La postal en Instagram con el anillo de matrimonio tiene 16 mil me gusta y es de las que tiene más like en 2025 a nivel global.

Pero este matrimonio no tan solo cuenta con dicha joya. Según indica The Sun hay varios regalos que fueron revelados en las últimas horas de parte de Cristiano y que superarían los 312 millones de euros.

El medio inglés indica que también el futbolista de 40 años le regaló un Porshe Taycan eléctrico de casi 90 mil euros. A lo que se suman ropa y bolsos Christian Dior y Louis Vuitton, por un monto a 25 mil euros.

Pero la lista no termina ahí ya que también se contabilizan lujosos relojes de Patek Phillippe y Audemars Piguet. Los que superan los más de 90 mil euros. Todo para demostrar su real amor por la española argentina que lo conquistó cuando la vio por primera vez trabajando en una tienda de Gucci en Madrid.

Georgina Rodríguez confirmó que se casa con Cristiano Ronaldo

¿Cuándo se casa Cristiano Ronaldo?

Ahora la preocupación en el mundo fútbol es cuando se casa Cristiano Ronaldo. Con 40 años ya vive sus últimos partidos en Al Nassr y todo indica que va a estirar su carrera hasta el próximo Mundial del 2026.

Dicho torneo se disputa entre el 11 de junio y 19 de julio según indica la FIFA. Por lo que cercanos a la pareja, recalcan que tanto CR7 como Georgia Rodríguez ya llegaron a acuerdo para realizar la boda tras el Mundial y así no generar complicaciones.

“Cristiano quiere que sea una fecha especial para su persona especial”, sentenció el cercano que habló con The Sun.

