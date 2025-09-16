El gol es lo máximo en el fútbol, por eso los jugadores que son letales frente al pórtico rival siempre se convierten en leyenda y son los más valorizados en los mercados de pases.

Redgol te muestra el ranking, actualizado al 15 de septiembre del 2025, de los 10 máximos goleadores de la historia. En el listado, hay tres jugadores que están vigentes: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski.

1.- Cristiano Ronaldo

El portugués es el jugador que más anotaciones profesionales ha marcado en la historia, con 943 goles. Tiene la meta de llegar a los 1.000 pues sigue vigente.

Su historia comenzó en el 2002 con el Sporting de Lisboa y luego jugó en Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr. Por la selección de su país lleva 141 anotaciones. En febrero cumplirá 41 años y espera jugar su sexto Mundial en Norteamérica.

Cristiano Ronaldo, un ícono de Portugal

2.- Lionel Messi

Lionel Messi hizo su debut profesional en el 2004, en Barcelona. Ahí se convirtió en leyenda y luego pasó a jugar al Paris Saint-Germain. Actualmente milita en el Inter de Miami.

Ha hecho 879 goles en su carrera, destacando los 114 convertidos por Argentina. Tiene 38 años y cuerda para rato, pues puede acercarse a Cristiano Ronaldo.

Messi en la Copa del Mundo del 2022, jugando por Argentina

3.- Josef Bican

El podio lo cierra un jugador poco conocido: el austriaco-checo Josef Bican. Su período como futbolista fue entre 1931 y 1955. En Austria jugó en el Rapid de Viena y Admira Wacker, hasta 1937, y luego se trasladó a Checoslovzquia.

Ahí jugó principalmente en el Slavia Praga, pero también estuvo en el Vitkovicke y en el el FC Hradec Kralové. Anotó 805 goles en 530 partidos. En selección, sólo marcó 6 goles por Austria, aunque luego representó a Checoslovaquia. Murió en el 2001 a los 88 años.

El goleador Josef Bican

4.- Pelé

A pesar de que Pelé marcó más de 1.200 goles, los oficiales solamente son 770. Tuvo una carrera extensa para lo que se jugaba en el Siglo XX, estando activo entre 1956 y 1977. Santos fue su elenco principal, pero también jugó en el Cosmos de Estados Unidos.

En la selección brasileña fue tricampeón del mundo y anotó 77 goles, siendo goleador histórico hasta que Neymar lo superó el 2023. Murió a fines del 2002.

Pelé, leyenda brasileña

5.- Romario

El Baixinho Infernal fue un goleador de fuste. Comenzó en Vasco da Gama y desde ahí saltó a Europa, para jugar en el PSV de Países Bajos. Explotó en Barcelona, siendo Pichichi, pero jugó ahí sólo dos años. Retornó a Brasil para jugar en Flamengo, pero volvió a Europa al fichar por Valencia. A Brasil retornó a su querido Vasco, pero también jugó por Fluminense. Tuvo breves pasos por Al Sadd de Qatar, Miami FC y Adelaida United. En total marcó 761 goles, 55 de ellos por la selección, con la que fue campeón del mundo en 1994.

Romario en el Mundial de 1994, en el que fue campeón

6.- Ferenc Puskas

Fue una gran leyenda del Real Madrid y de Hungría, con quien fue subcampeón del mundo. También jugó por España, actuando en la Copa del Mundo de Chile en 1962. Anotó 760 goles, uno menos que Romario. Falleció el 2006, a los 79 años.

Tiene un vínculo con Chile pues en 1977 entrenó a Colo Colo, aunque no logró tener un buen rendimiento con el equipo Popular.

7.- Erwin Helmchen

Este futbolista alemán jugó entre 1923 y 1951. No estuvo en equipos grandes, ya que militó en Brandenburg Cottbus, el Chemnitzer y el Lübeck. En total anotó 702 goles. Murió en 1981.

8.- Robert Lewandowski

Es otro de los jugadores activos que están en el top ten. Lleva 698 anotaciones en su carrera y seguramente va a superar a Helmchen esta temporada, pues es titular en el Barcelona. Antes, el polaco brilló en Bayern Munich y Borussia Dortmund de Alemania, mientras que en su país lo hizo en el Lech Poznan, Znicz Pruszków y el Legia de Varsovia II. Por Polonia lleva 86 goles.

Lewandowski, crack de Polonia y Barcelona

9.- Jimmy Jones

El británico marcó 659 goles en su exitosa carrera realizada en Irlanda del Norte entre 1946 y 1965. Jugó en Belfast Celtic, Glenavon (su período más exitoso), Portadown, Bangor y Newry City. Por su selección marcó un solo tanto en tres partidos disputados. Murió el 2014.

10.- Abe Lenstra

Una leyenda en Países Bajos, país donde jugó en el Heerenveen, el Enschede, en De Tubanters y Hellendoorn. Marcó 645 goles entre 1933 y 1967. Por la selección naranja anotó 33 goles. Murió en 1984, a los 64 años.

Bonus track: el chileno Osvaldo Castro

Osvaldo “Pata Bendita” Castro es el chileno que más goles ha marcado profesionalmente. Se ubica en el número 97 de la historia, gracias a sus 368 goles anotados tanto en México como en nuestro país.

