El nuevo programa de competencia El Internado sigue revelando a sus nuevos participantes y hace algunos días confirmó que un exfutbolista y chico reality, será parte del espacio de competencia culinaria de Mega que está cerca de comenzar.

Entre los confirmados se encuentran Blu Dumay, Fernando Solabarrieta, Di Mondo, Daniella Campos, Luis Sandoval, Natalia Rodríguez “Arenita”, Etienne Bobenrieth, entre otros, y ahora se suma un galán que debuta en la televisión nacional.

¿Quién es Efrén Reyero?

Nacido en Malaga, Reyero, de 42 años, fue futbolista durante un largo tiempo, en donde comenzó su carrera en Vélez CF de la liga española, para luego pasar por clubes como Alcobendar, Marino Luanco, UD Maracena, AD Arganda y Llanelli, siendo el CD Nerja su último club el 2016, según Transfermarkt.

En televisión, llegó a la fama televisiva el 2008 luego de participar en el programa de citas de España, “Mujeres y Hombres y Viceversa” como tronista.

Tras esto, participó en numerosos programas tanto en España como en México como Casa Fuerte, mientras que en 2024 regresó a la TV de la mano de GH Dúo.

¿Cómo será El Internado?

El espacio de TV que conducirá Tonka Tomicic aún no tiene fecha de estreno definida, pero ya se conocen nuevos detalles de la producción en donde los participantes convivirán 24/7 y su continuidad en el espacio dependerá de su desempeño en pruebas de competencia físicas y culinarias.

El reconocido chef francés, Yann Yvin, quien fue jurado en Masterchef y El Discípulo del Chef, será el director de la academia de cocina, poniendo a prueba a los competidores para evitar su eliminación.

“Yo soy siempre un buena onda, pero después, depende un poco del participante, si se pone medio complicado, si no respeta“, señaló el chef.

Además, el reality contará con Tita Ureta y Joaquín Méndez en las actividades y a Francisca García-Huidobro en las esperadas sesiones de cara a cara.