Intensa búsqueda de futbolista argentino en Chile: último rastro fue en río Bueno

Impacto total ha generado la desparecían de un joven futbolista en el sur de Chile. El jugador de Comodoro FC desapareció el pasado domingo 14 de septiembre cuando con un grupo de amigos se bañaba en el río Bueno.

Según reporta el Diario de Valdivia, el joven fue identificado como Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo de nacionalidad argentina y que residía con su abuelo en La Unión.

“La fuerza del caudal le impidió regresar, siendo rápidamente arrastrado por la corriente”, revelaron fuentes cercanos al lamentable suceso. Hasta el momento PDI y GOPE de Carabineros continuan con las labores de búsqueda.

Búsqueda de futbolista argentino desaparecido en Chile

La desaparición de Gonzalo Carrillo ha generado preocupación especialmente en su club Comodoro. Por lo mismo han apoyado desde el primer minuto a la familia del futbolista.

“La situación es muy difícil de manejar. Empezamos a tener información real de que no hay esperanza de vida y están esperando encontrar su cuerpo. Es un río complicado”, lamentó Nigel Andretta, representante del equipo argentino.

“Hay una tristeza grande en el club. Lo ves en los entrenamientos, en los vestuarios, nos contaba su realidad; es difícil y esta noticia es una tragedia que no te permite dar información”, agrego Andretta. Desde el club realizaron un emotivo comunicado por el fallecimiento de su joven promesa y prestaran todo su apoyo a la familia de Gonzalo.