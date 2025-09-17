El delantero de Universidad Católica, Diego Valencia, selló su regreso a la franja el 2024 tras un importante salto a la liga europea en donde militó en la Serie A de Italia y la Liga de Grecia, en donde recientemente reveló los inesperados motivos de su salida del Salernitana.

El formado en la UC dio el salto a Italia el 2022 en donde se convirtió en el nuevo refuerzo con un contrato hasta el fin de la temporada 2025-2025 por un monto cercano a los 2,5 millones de euros, en donde tras no encontrar regularidad tuvo un préstamo al Atromitos de la Superliga de Grecia.

La salida de Diego Valencia del Salernitana

En conversación con Mauro Castro en su podcast, el jugador se refirió a su inesperada salida del club. “Lo que me paso fue que cuando yo volví del préstamo de Grecia, yo seguía manteniendo mi contrato vigente, que era el mismo contrato cuando el club me compró“.

Agregando que el club tomo esa decisión por motivos económicos. “Yo tenía un sueldo estipulado, que no había ninguna cláusula que decía que si el club bajaba a mí me bajaban el sueldo. Entonces, cuando yo volví del préstamo, mi sueldo era alto para la Serie B, para segunda división. Si bien, para la Serie A era un sueldo común, más normal, para la serie B era un sueldo alto.”

Diego Valencia dio el salto al viejo continente el 2022 /Getty Images)

“A mí nunca me comunicaron que me tenía que ir o que mi sueldo era un problema para el club, que iba a ser insostenible. Nunca me lo dijeron”.

Valencia agrega que estaba jugando constantemente y cuando quedaban dos días para el cierre del mercado de pases el director del equipo le informó que no seguiría.

“Después de un partido que yo había jugado bien y todos los minutos, me dice que había hablado con mi representante y que él creía que lo mejor para mi carrera era que yo saliera del club porque mi sueldo era insostenible a lo largo del año”.