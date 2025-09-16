Universidad Católica tendrá un cierre de año cargado de definiciones, ya que varias de sus principales figuras terminan su contrato y deberán analizar sus renovaciones. En ese escenario, se anticipan posibles salidas y sorpresas, mientras que el futuro de al menos dos jugadores en la franja sigue en total incertidumbre.

El presente del equipo es muy positivo tras una racha de triunfos que lo posicionan en la cuarta posición del Campeonato Nacional, posición que le garantiza, por ahora, su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y lo mantiene cerca de la clasificación a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, ya se comienza a pensar en el plantel con el que enfrentarán la temporada 2026 y cuáles serán las salidas y los fichajes del equipo para competir por los primeros lugares de la Liga de Primera y las copas fuera de Chile.

Los dos jugadores que estaría en la incertidumbre en la UC

Según revela Punto Cruzado, los jugadores cuyo destino en la franja está en el aire son Tomás Asta-buruaga y Jhojan Valencia, quienes no han recibido acercamientos para su continuidad y todo dependerá de como termine la temporada.

Por una parte, Asta-Buruaga regresó a la ‘Franja’ este año, tras estar una temporada cedido a Everton, en donde ha disputado 14 encuentros y convertido un gol.

Tomas Asta-Buruaga regresó este 2024 a la franja /Photosport

Por otra parte, el mediocampista colombiano de 29 años llegó este año a los Cruzados tras su salida de Austin Fc, y poco a poco se ha ido ganando su lugar en la escuadra que dirige Daniel Garnero, disputando 21 partidos.

Jhojan Valencia llegó como refuerzo este 2025 /Photosport

Entre los jugadores que ya comenzaron las negociaciones se encuentran Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero y Clemente Montes.

El capitán de la UC recibió una oferta hace algunas semanas, la cual no fue respondida, ya que el “Toro” busca un contrato por dos temporadas y el ofrecido era de una. A pesar de eso, se espera que renueve y que encuentren un consenso.