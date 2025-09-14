Hace algunos días, la actriz nacionalNicole Block acusó al futbolista Gary Medel de presunto abuso sexual, aunque en primera instancia no reveló el nombre del jugador, si dio pistas claras. Recientemente, confirmó su identidad y arremetió en su contra.

La actriz de El Camionero y Tranquilo Papá publicó un registro en Instagram donde acusó a un futbolista de Universidad Católica apodado como “un perro” y que conoció al jugador a través de un portal de citas.

“Me da vergüenza, me da asco, no puedo creer que sea tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad”.

Nicole Block arremete contra Gary Medel

La actriz y ex participante de Tierra Brava compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde aparece Medel y escribió: “Prendo la TV para ver una película y aparece este sujeto. Para algunos un ídolo, para mí y para muchas más, una pesadilla”.

La respuesta de Gary Medel

En su cuenta de Instagram, la panelista de Primer Plano Cecilia Gutiérrez señaló que se comunicó con Gary Medel. “Cuando le pregunté directamente por el video y qué opinaba sobre Nicole, me dijo: ‘que diga lo que quiera’”.

“Le pregunté si va a presentar acciones legales en contra de ella, y él me puso un dedito para arriba”, explicó el jugador.

La acusación de Nicole Block

En su publicación, la actriz señaló: “Hace un mes yo salí con este tipo, hicimos match, me pidió mi número, se lo di, del segundo uno me decía ‘mi amor’, lo dejé pasar, era un tipo de red flag, pero no la vi”.

Agregando que el jugador tenía un auto de lujo y le pidió que se subiera. “Ahí, pasó lo peor, me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui super clara”, agregando que el futbolista le pidió que tuvieran relaciones allí y se bajó.

“Le dije que no, me insiste con el cuello. Este gallo me acosó, y lo que quiero decir es que realmente son peligrosos. Quizás a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada”.

“Tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada. No le voy a echar toda la culpa, pero gallos como él no deberían estar”.