La selección de España sub 20 y su entrenador, Paco Gallardo, pusieron fin a la incertidumbre. Es que a días del inicio del Mundial Sub 20 de Chile 2025, una de las dudas era la presencia del astro del Barcelona, Lamine Yamal.

Y la decisión del entrenador fue privar al Mundial de Chile de uno de los futbolistas considerados a tomar el cetro de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo a nivel planetario.

Es que finalmente el jugador del Barcelona no apareció en la nómina de los ibéricos, aunque probablemente el DT quería tener a Yamal entre sus filas, pero Barcelona no tenía ninguna intención de perder al joven astro por un mes.

Cabe recordar que, de forma insólita, los clubes no están obligados a ceder sus jugadores para el Mundial Sub 20. El certamen no está respaldado como fecha FIFA. Así, Lamine Yamal, de 18 años, asomaba como gran líder de España, pero no estará en Chile 2025.

ver también Merecido reconocimiento: histórico estadio del fútbol chileno cambiará de nombre

Los que sí están en España para Chile 2025

Sin dudas los ibéricos regalan ventaja al no tener a su gran figura, pero de todas formas contará con el arquero Fran González, el defensa Jon Martín, Pablo García, Iker Bravo, Adrián Liso y Joel Roca.

Nómina de España: Lamine Yamal definitivamente no viene al Mundial Sub 20 de Chile.

Publicidad

Publicidad

España integra el Grupo C de la Copa del Mundo Sub 20 2025 junto a Brasil, México y Marruecos, certamen que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con sedes en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

ver también Alexis Sánchez sorprende al responder a Lamine Yamal en su llegada a Sevilla: “Sabe que soy…”

La nómina de España Sub 20

Arqueros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Pau Navarro (Villarreal), Andrés Cuenca (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Julio Díaz (Atlético de Madrid) y Diego Aguado (Real Madrid).

Mediocampistas: Izan Merino (Málaga), Cristian David (Real Madrid), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing Club), Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Thiago Pitarch (Real Madrid).

Publicidad

Publicidad

Delanteros: Jan Virgili (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo de La Coruña) y Joel Roca (Girona).