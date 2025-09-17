Los estadios pasan a formar parte de la identidad de las ciudades de Chile. Es por esto, que uno de estos recintos del fútbol nacional cambiará de nombre para homenajear a una leyenda local.

Durante el 2025, los torneos de la Liga de Primera o la Primera B han sufrido por la falta de recintos deportivos. En parte, este problema ha sido por los trabajos que se realizan en diversos estadios antes de la disputa de la Copa del Mundo Sub 20 que se realizará en suelo nacional. Uno de los que será parte de ese torneo cambiará de nombre.

El histórico estadio que cambia de nombre

Uno de los estadios más reconocibles del fútbol chileno, es el Fiscal de Talca. Ahí hace de local Rangers. Este lugar fue inaugurado en 1930 y desde entonces, ha visto Copa Libertadores, Sudamericano Sub 20 y Sub 17, final del torneo en 2002, final de Copa Chile en tres ocasiones e incluso, el casi descenso de Colo Colo en el 2021.

Claro que hay alguien que conocía este estadio como patio de su casa: Iván Azócar. El histórico Pocholo es una de las máximas leyendas de Rangers, el único club donde jugó durante toda su carrera, entre 1958 y 1977. Incluso, disputó la Libertadores de 1970 con los Piducanos.

El otrora defensor partió de este mundo en 2012, pero su legado es eterno y por esta razón, el Estadio Fiscal de Talca pasará a llamarse Iván “Pocholo” Azócar. Esta información fue confirmada por el medio local Gigante Deportivo, quienes destacan las hazañas de la leyenda rangerina.

Azócar incluso fue tentado por equipos como Universidad de Chile, pero siempre prefirió seguir vistiendo de rojo y negro. El estadio talquino será sede de la Copa del Mundo Sub 20, torneo que comienza el próximo sábado 27 de septiembre.

Cuando el recinto sea parte de la competición organizada por la FIFA, lo hará con el nombre de Iván “Pocholo” Azócar. Merecido homenaje para un nombre que está metido a fuego en el corazón de Rangers y de Talca.