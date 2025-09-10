Las eliminatorias sudamericanas llegaron a su final de cara al Mundial 2026. Tristemente para Chile quedamos en el último lugar, en un proceso realmente penoso.

El que lo recordará para toda su vida es Lionel Messi. La Pulga, a sus 38 años, consiguió un hito que jamás había conseguido hasta el momento: terminar como el goleador de las eliminatorias.

El argentino consiguió marcar 8 tantos en este proceso, superando al colombiano Luis Díaz y al boliviano Miguel Terceros, que terminaron con 7 anotaciones. Un poco más atrás quedaron Enner Valencia (Ecuador) y Salomón Rondón (Venezuela), con 6 goles.

De esta forma demuestra estar plenamente vigente de cara a lo que será el Mundial del próximo año, el que será el sexto que disputará con la camiseta de Argentina en caso de poder jugarlo.

Messi iguala a Zamorano y Suazo

Desde que se creó el formato de todos contra todos en las eliminatorias sudamericanas, dos chilenos han podido ser goleadores tal como lo consiguió Lionel Messi.

El primero fue Iván Zamorano, que comandó a Chile a Francia 98 anotando 12 goles en las eliminatorias. Eso a pesar de que no pudo jugar los dos últimos partidos ante Perú y Bolivia por lesión. Segundo quedó Marcelo Salas, con 11 tantos.

Ese logro también lo consiguió Humberto Suazo de la mano de Marcelo Bielsa, rumbo a Sudáfrica 2010. En aquel camino, el Chupete anotó 10 tantos con la Roja. Superó por uno a Luis Fabiano, de Brasil.

Otros goleadores han sido Marcelo Moreno, de Bolivia, rumbo a Qatar 2022; Edinson Cavani, de Uruguay, camino a Rusia 2018; Luis Suárez, de Uruguay, para Brasil 2014; Ronaldo, de Brasil, para Alemania 2006 y Hernán Crespo (Argentina) con Agustín Delgado (Ecuador), con 9 goles rumbo a Corea-Japón 2002.

