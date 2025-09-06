Lionel Messi si bien vive sus últimos años como jugador, no ha perdido el sentido competitivo. De hecho, esto mismo lo habría hecho caer en un muy feo acto según acusan en Norteamérica.

Messi lo ha ganado absolutamente todo durante su carrera como jugador. Hoy está alejado de la alta competencia a nivel de clubes y defiende al Inter Miami de Estados Unidos. Sin embargo, el ídolo de Barcelona se toma cada partido con la mayor seriedad posible.

Messi vetaría a jugador de la selección argentina

Antes de unirse a los trabajos de la selección de Argentina de cara a las Eliminatorias, Lionel Messi perdió la final de la Leagues Cup junto a Inter Miami. Seattle Sounders se coronó como campeón, en un duelo donde la Pulga protagonizó una polémica.

Messi tuvo un fuerte encontrón con Pedro de la Vega, jugador argentino del Sounders. El joven de 24 años terminó siendo elegido como el MVP de la League Cup luego de vencer a las Garzas. Claro que el conflicto con Lio le podría costar caro.

Alan Gordon, ex jugador de la MLS con pasos por Los Angeles Galaxy, Portland Timbers y Toronto, entre otros, acusó que Lionel Messi tuvo una feísima actitud con Pedro de la Vega. Incluso, lo habría amenazado con perjudicar su carrera en su seleccionado.

“Messi le dijo a Pedro de la Vega en la cara: ‘tú nunca jugarás para la selección de Argentina mientras yo esté’. Lo vetó en pleno campo. Eso es repugnante, es asqueroso”, indicó Gordon en el podcast Major League Journeymen.

Pedro de la Vega fue una de las grandes promesas del fútbol argentino e incluso, fue apodado el “nuevo Messi”. Fue seleccionado a nivel juvenil en la selección Sub 20 y Sub 23. Con esta última disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Curiosamente, en una de estas convocatorias se fotografió con Lio, quien ahora lo dejaría sin llegar a la selección mayor.