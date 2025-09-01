Inter Miami sufre un duro revés en la Leagues Cup. El cuadro liderado por Lionel Messi, y con Maxi Falcón de titular, cayó de forma inapelable por 3-0 ante Seattle Sounders.

Con goles de Osaze De Rosario (26’), Alex Roldán de penal (84’) y Paul Rothrock (89’) superaron por amplio margen al elenco de las garzas. Lo que luego del pitazo final desató la furia de las estrellas del Inter. Desde el “Peluca” hasta Luis Suárez que escupió hasta a un integrante del cuerpo técnico rival.

ver también El día que Fernando Ortiz dejó la grande por comentario contra Lionel Messi: “El negocio…”

Pero las cámaras una vez más se centraron en la imagen de Lionel Messi. El capitán alcanzó la final número 13 que pierde a lo largo de su carrera. Lo que desató una oleada de comentarios de burlas por su cometido.

Es que Inter Miami no tuvo ningún remate al arco en la final y se le culpó por el bajo rendimiento al transandino. Pero además hizo recordar un curioso meme con Alexis Sánchez y que se hizo famoso en la final de la Copa Centenario. Postal que ya supera las 78 mil visitas solo en X.

Tweet placeholder

Messi fue el único que se quedó en la cancha con su medalla del segundo lugar y aprecio en primera fila la obtención de sus rivales. Imagen similar a la que sufrió contra Chile tras la tanda de penales en 2016 y que significó su retiro abrupto de su selección.

Publicidad

Publicidad

ver también A cuatro años del inolvidable meme de Alexis Sánchez mirando a Messi que dio la vuelta al mundo en mil versiones

¿Cuáles son las finales que ha perdido Lionel Messi?

En total, el astro trasandino acumula 13 finales perdidas. Con la selección de Argentina cayó en cuatro veces, donde las más recordadas son las que sufrió ante la generación dorada de Chile.

Tras ello, se suman ocho finales perdidas con Barcelona y ahora una con Inter Miami. Por lo que da un total de 13 definiciones quedándose con el subcampeón. Por su parte, ganó 31 finales y se ubica entre los más ganadores de la historia.

ver también Millones en juego: Estos son los 8 futbolistas que más dinero ganan este 2025

La lista completa con las finales perdidas por Messi es la siguiente:

2006 / Supercopa de Europa, Sevilla 3-0 Barcelona

2007 / Copa América, Brasil 3-0 Argentina

2011 / Copa del Rey, Real Madrid 1-0 Barcelona

2012 / Supercopa de España, Real Madrid 4-4 Barcelona

2014 / Copa del Rey, Real Madrid 2-1 Barcelona

2014 / Mundial de Brasil, Alemania 1-0 Argentina

2015 / Supercopa de España, Athletic de Bilbao 5-1 Barcelona

2015 / Copa América, Chile 0(4)-(1)0 Argentina

2016 / Copa América, Chile 0(4)-(2)0 Argentina

2017 / Supercopa de España, Real Madrid 5-1 Barcelona

2019 / Copa del Rey, Valencia 2-1 Barcelona

2021 / Supercopa de España, Athletic de Bilbao 3-2 Barcelona

2025 / Leagues Cup, Seattle Sounders 3-0 Inter Miami

Publicidad